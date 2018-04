Michał Materla: Walka z Janikowskim to naturalna kolej rzeczy

Damian Janikowski po raz trzeci zaszokował kibiców MMA, odprawiając we Wrocławiu w osiemnaście sekund Yannicka Bahati. Teraz kibice największej polskiej federacji mieszanych sztuk walki domagają się jego walki z Michałem Materlą. Były mistrz dywizji średniej pozytywnie wypowiedział się o takim zestawieniu podczas konferencji prasowej.

- Walczymy w tej samej wadze i walka z Damianem Janikowskim to normalna kolej rzeczy. Damian rozwija się bardzo szybko, robi ogromne postępy, jeśli on i jego trenerzy zechcą podjąć taką walkę, ja z chęcią ją przyjmę. On jest młodym zawodnikiem, chętnie go przetestuję - zapewniał "Magic".

Tymczasem Michał Materla wystąpi na najbliższej gali KSW 44 w Ergo Arenie, wskoczył do rozpiski po tym jak kontuzji uległ inny były mistrz federacji Borys Mańkowski.

- Ostatnio walczyłem w marcu, pojedynek nie potoczył się po mojej myśli. Fizycznie nie byłem porozbijany i czuję się dobrze, więc nie miałem problemu z przyjęciem wyzwania na Gdańsk - powiedział Materla.

W ostatniej walce Materla niespodziewanie szybko został doprawiony przez Scotta Askhama, który kopnięciami na wątrobę powalił na matę Polaka, a sędzia musiał ogłosić techniczny nokaut.

- Popełniłem błąd, za który zapłaciłem szybko. Czuję zawód i rozczarowanie własną postawą. Cieszę się, że dostałem propozycje walki, bo chcę zmazać ostatnią plamę. Jeśli tylko będzie możliwość, bardzo chętnie przystąpię do rewanżu - powiedział szczecinianin.