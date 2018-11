MMA. Krok w tył, dwa do przodu? UFC likwiduje wagę muszą

Jedna skała poruszyła lawinę. Po wymianie Demetriousa Johnsona za Bena Askrena z ONE Championship przyszedł czas na bardziej radykalne zmiany w strukturze pracowniczej UFC. Tym razem ofiarą padnie większość zawodników najniższej męskiej kategorii wagowej (do ok. 57 kg – 125 funtów).

Kontrakty zachować ma jedynie kilku wyselekcjonowanych fighterów, którzy dostaną oferty przeniesienia się do wagi koguciej (do ok. 61 kg - do 135 funtów). Reszta zostanie zwolniona, jak np. Jose Torres, któremu zostały w umowie jeszcze dwa pojedynki. Amerykanin zresztą poinformował o wypowiedzeniu kontraktu na Twitterze jako pierwszy, a wkrótce takich ogłoszeń będzie jeszcze więcej.

Obecnie Ultimate Fighting Championship ma pod swoimi skrzydłami 32 fighterów do 125 funtów. Rezultatem nowej polityki ma być starcie obecnego mistrza kategorii muszej Henry’ego Cejudo z posiadaczem pasa kategorii koguciej TJ Dillashawem.

Waga musza mężczyzn została wprowadzona w 2011 roku czteroosobowym turniejem mającym wyłonić pierwszego mistrza, którym okazał się Demetrious Johnson. Amerykanin był numerem jeden przez sześć lat, jednocześnie zyskując miano najlepszego zawodnika bez podziału na kategorie. Nie szło to w parze z popularnością, bo amerykanie nie kupowali pay-per-view z jego udziałem, podobnie jak pojedynki najmniejszych nie cieszyły się zainteresowaniem publiczności w Stanach Zjednoczonych.