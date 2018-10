MMA. McGregor i ”Orzeł” dożywotnio zawieszeni?

Wygląda na to, że mistrz kategorii lekkiej federacji UFC Chabib Nurmagomiedow (27-0) oraz były czempion Conor McGregor (21-4) muszą uzbroić się w cierpliwość. Nadal nie wiadomo, kiedy zawodnicy będą mogli powrócić do oktagonu UFC. Co więcej przewodniczący komisji sportowej stanu Nevada Anthony Marnell stwierdził, że obaj mogą zostać zawieszeni dożywotnio na terenie USA.

Cała sytuacja dotycząca zawieszenia Nurmagomiedowa i McGregora jest pokłosiem wydarzeń, do których doszło po zakończeniu ich pojedynku na październikowej gali UFC 229. Dagestański ”Orzeł” wygrał przez poddanie rywala w 4. rundzie, gdy założył dźwignię na kark (neck crank). Niestety tuż po walce triumfator przeskoczył przez klatkę i zaatakował kolegę z teamu McGregora Dillona Danisa. Jakby tego było mało również w oktagonie doszło do wymiany ciosów między Irlandczykiem i bratem Nurmagomiedowa. Ostatecznie Rosjanin opuszczał arenę bez mistrzowskiego tytułu, bo prezydent federacji Dana White bał się zamieszek na trybunach.

McGregor dostał podstawową pensję w wysokości 3 milionów dolarów, ale już wypłata jego przeciwnika (2 miliony) została zamrożona przez komisję sportową stanu Nevada. Co więcej podczas dzisiejszego zjazdu komisji jej przewodniczący Anthony Marnell stwierdził, że to Nurmagomiedow był ”katalizatorem” tego, co się wydarzyło, ale jednocześnie podkreślił, że gdyby przy poprzednim posiedzeniu miał dostępnych więcej nagrań z całego zajścia, to wstrzymałby również pensję ”Notoriousa”. Chabib prawdopodobnie dostanie część wynagrodzenia w najbliższych dniach, na co wyraziła zgodę komisja.

Ponadto Marnell zakomunikował, że w grudniu dojdzie do kolejnego spotkania, na którym muszą się stawić obaj zawodnicy. Wówczas zostaną przesłuchani, a dopiero później zostanie podjęta decyzja dotycząca długości ich zawieszenia i ewentualnej kary finansowej. Na ten moment McGregor i Nurmagomiedow nie mogą prowadzić żadnych negocjacji odnośnie przyszłych walk, a zawieszenie nałożone na nich dziesięć dni temu zostało utrzymane ”do odwołania”.

Marnell podkreślił również, że obaj wojownicy mogą zostać zawieszeni dożywotnio, a ich wypłaty odebrane w 100 procentach. Gdyby rzeczywiście tak się stało, to oznaczałoby koniec ich karier na terenie USA, albowiem komisja sportowa stanu Nevada jest uznawana za najważniejszą w Ameryce Północnej i pozostałe komisje zawsze akceptują jej rozporządzenia. Jednak wątpliwe, by ktokolwiek tak bardzo chciał zaszkodzić samym zawodnikom, a zwłaszcza UFC, które najważniejsze gale organizuje w Las Vegas.

