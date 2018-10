UFC 229. Nurmagomiedow pokonał McGregora i mu odbiło!

Niepokonany przed UFC 229 Chabib Nurmagomiedow wygrał największą i najważniejszą walkę w swojej karierze. Broniący tytułu kategorii lekkiej ”Orzeł” pokonał największą gwiazdę UFC Conora McGregora przez poddanie w 4. rundzie podczas gali w Las Vegas. Niestety, później mistrzowi zupełnie odbiło – przeskoczył przez klatkę i zaatakował narożnik Irlandczyka, czym rozpętał bójkę mogącą doprowadzić do zamieszek na trybunach.

Zdjęcie Chabib Khabib Nurmagomiedow - Conor McGregor UFC 229 /Getty Images

Conor McGregor w niedzielę rano powrócił do oktagonu federacji UFC po niemal dwuletniej przerwie. W swojej ostatniej walce na gali UFC 205 pokonał Eddiego Alvareza przez techniczny nokaut w 2. rundzie i został pierwszym zawodnikiem w historii UFC, który jednocześnie posiadał dwa mistrzowskie pasy – w kategoriach piórkowej i lekkiej. Problem w tym, że później Irlandczyk zainteresował się boksem, co jest logiczne biorąc pod uwagę, że za przegraną walkę z Floydem Mayweatherem juniorem zarobił ponad 100 milionów dolarów. Jednak fani MMA czekali na jego powrót i konfrontację z zawodnikiem, który jako jeden z nielicznych był uznawany za człowieka mogącego pokonać ”Notoriousa”.

Mowa o niepokonanym Chabibie Nurmagomiedowie, trenującym w American Kickboxing Academy 30-letnim specjaliście od sambo i zapasów, który w UFC wygrał dziesięć walk z rzędu i prawdopodobnie nigdy nie przegrał nawet jednej rundy. Podczas kwietniowej gali UFC 223 ”Orzeł” z Dagestanu pewnie pokonał przez decyzję Ala Iaquintę i zdobył pas wagi lekkiej wcześniej zwakowany przez… McGregora. Pierwotnie jego przeciwnikiem miał być Tony Ferguson, a później Max Holloway, ale pierwszy doznał kontuzji w kuriozalnych okolicznościach, a drugi miał problem ze ścinaniem wagi i nie został dopuszczony przez komisję lekarską. Nie zmienia to faktu, że Nurmagomiedow nie dał szans Iaquincie i czekał na rozwój wydarzeń.

W końcu szef UFC Dana White wyznał, że doszedł do porozumienia ze wszystkimi stronami i zakontraktował pojedynek na galę UFC 229 w hali T-Mobile Arena w Las Vegas. Dzień przed walką Komisja Stanowa ujawniła, że McGregor ma zagwarantowane 3 miliony dolarów podstawy, a Nurmagomiedow milion mniej.

Faworytem bukmacherów był aktualny mistrz. Panowało przekonanie, że McGregor będzie miał ogromne kłopoty z tak fenomenalnym grapplerem, a kiedy walka przeniesie się do parteru, to może zostać zakończona w każdej chwili. Z drugiej strony zwracano uwagę, że Irlandczyk jest o wiele lepszy w stójce i jeśli zdoła przetrwać jedną lub dwie rundy, to będzie miał szanse na nokaut.

Nurmagomiedow wygrał i stracił rozum

Pretendent wyszedł do ringu jako pierwszy i jak zwykle pewny siebie. Irlandczyk – mimo, że niższy – miał sporą przewagę zasięgu. Po chwili w klatce zobaczyliśmy mistrza wagi lekkiej, bardzo wyluzowanego i zdecydowanie gotowego do akcji. Tuż przed rozpoczęciem pojedynku zawodnicy nie dotknęli się rękawicami.

McGregor zaczął od ciosu prostego i kopnięcia, ale jego rywal od razu zszedł do nóg i długo pracował nad sprowadzeniem. Irlandczyk naprawdę dobrze się bronił, także będąc pod siatką, gdzie atakował łokciami głowę przeciwnika. Gdy w końcu Nurmagomiedow położył McGregora na plecach sam zaczął zadawać ciosy, jednak mało z nich dochodziło do celu. Dopiero dwa-trzy ostatnie uderzenia trafiły w szczękę McGregora. Jednak runda dla Rosjanina: 10-9.

Na początku drugiej rundy Nurmagomiedow kompletnie zaskoczył oponenta trafiając potężnym prawym sierpowym. McGregor chciał odpowiedzieć, ale szybko został obalony i ”Orzeł” zaczął robić to, na czym zna się najlepiej – atakować ciosami z góry. Chabib wyprowadzał coraz potężniejsze ciosy, ale wiele z nich lądowało na gardzie. Na 40 sekund przed końcem McGregor zdołał się podnieść, ale nic nie zrobił. Zdecydowanie runda dla Nurmagomiedowa. 10-8.

Trzecie starcie to przede wszystkim wymiana uderzeń w stójce. Więcej ciosów zadał McGregor, jednak przeciwnik bardzo mu nie ustępował. Było widać, że kombinacje bokserskie ćwiczone przez Irlandczyka do walki z Mayweatherem nie poszły na marne. Pod koniec rundy Nurmagomiedow miał przeciwnika przy siatce, ale był mało aktywny. Runda McGregora. 10-9.

W czwartym starciu na początku było mało akcji, ale Nurmagomiedow wykonał obalenie i pracował z góry zadając ciosy. Gdy McGregor odwrócił się do niego plecami rywal natychmiast to wykorzystał zakładając duszenie zza pleców. Po chwili ”Notorious” odklepał.

Niestety to, co stało się tuż po walce woła o pomstę do nieba. Nowy mistrz zachował się… gorzej od McGregora atakującego autobusy. Najpierw rzucił ochraniaczem na szczękę w kierunku ludzi z narożnika Irlandczyka, a następnie przeskoczył przez klatkę i rozpętał wielką bójkę atakując trenera Dillona Danisa. Ochrona wkroczyła do akcji, ale na tym się nie skończyło – jeden z członków teamu Nurmagomiedowa wpadł do klatki i uderzył dochodzącego do siebie zawodnika w tył głowy. Całe zamieszanie trwało około dziesięciu minut.

Dagestańczyk cały czas coś tłumaczył i nie potrafił się uspokoić. Domagał się prezydenta UFC Dany White’a, by dał mu pas. Jednak ten obawiał się zamieszek na trybunach i stwierdził, że Nurmagomiedow otrzyma go w szatni. McGregor i jego sztab opuścili klatkę kilka minut wcześniej.

Nie brakuje głosów, że Chabib powinien zostać pozbawiony tytułu.

Rekord pobity?

White przewiduje, że gala UFC 229 pobije rekord sprzedaży w systemie pay per view. Mówił nawet o wyniku na poziomie 3 milionów sprzedanych subskrypcji. Poprzedni rekord również należał do gali z udziałem McGregora, który w rewanżu z Nate’em Diaem wykręcił wynik na poziomie 1,5 miliona. Skąd ten optymizm szefa UFC?

Między zawodnikami od dawna była zła krew, a wszystko swoim skandalicznym zachowaniem przypieczętował McGregor, który po treningu medialnym przed galą UFC 223 zaatakował bus z zawodnikami, chcą dorwać Chabiba i jego kolegów z teamu. Narwany ”Notorious” wraz z licznymi towarzyszami rzucał w szyby czym popadnie, a w całym zdarzeniu ucierpiało dwóch zawodników i pracownicy federacji. Mówiło się nawet, że to jego koniec w UFC. Jednak stan Nowy Jork ukarał McGregora nadzwyczaj łagodnie (grzywna plus prace społeczne), a UFC czym prędzej przystąpiło do rozmów o konfrontacji między czołowymi zawodnikami wagi lekkiej.

Za dwa tygodnie okaże się, czy White miał rację. Na ten moment przewiduje się, że gala sprzedała się w PPV na poziomie między 2,2 – 2,6 miliona. Natomiast wpływy z bramki wyniosły 17 milionów dolarów, co jest drugim wynikiem w historii UFC.

Kolejnym przeciwnikiem triumfatora będzie zapewne Tony Ferguson (24-3), który również na UFC 229 zdemolował Anthony’ego Pettisa (21-8). Jednak w takich okolicznościach nie można wykluczyć rewanżu z McGregorem – kolejna walka może sprzedać się jeszcze lepiej, a UFC to także biznes…

Piotr Onami