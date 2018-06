Karol Bedorf poddał "Pudziana": Wracam do gry, chcę walczyć o pas. Wideo

Były strongman Mariusz Pudzianowski dobrze się przygotował do walki z byłym mistrzem KSW Karolem Bedorfem, ten jednak był dużo lepszy. 'Coco' od początku kontrolował pojedynek, ranić 'Pudziana' niskimi kopnięciami. Pudzianowski poczuł, że nic nie wskóra w stójce, poszedł w nogi, ca zakończyło się jego poddaniem. Teraz Karol Bedorf zapowiada, że w kolejnej walce chce wrócić do gry o pas mistrzowski dywizji ciężkiej. Wcześniej jednak wybiera się na wakacje do... San Escobar.