Tomasz Oświeciński: Pierwszy raz w życiu leżałem na ziemi. Wideo

Z dużą pewnością siebie do drugiej walki w KSW wychodził popularny aktor Tomasz Oświeciński, wiedząc jak stresujący może być debiut dla Erco Juna. Ten wykazał jednak bardzo chłodną głową, przetrwał nawałnicę 'Stracha' i po jednej z kontr powalił go na matę. Oświeciński w udzielonym po walce wywiadzie przygotowuje swoich fanów na możliwą decyzję o zakończeniu krótkiej przygody z MMA oraz zaapelował do wszystkich "pseudogangsterów".