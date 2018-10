Lindsey Vonn kończy sportową karierę pod koniec sezonu 2018/2019

Trzykrotna medalistka olimpijska w narciarstwie alpejskim Lindsey Vonn zapowiedziała, że przechodzi na sportową emeryturę pod koniec sezon 2018/2019.

Wcześniej Vonn mówiła, że nie zakończy kariery dopóki nie pobije rekordu legendarnego Ingemara Stenmarka w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. Szwed ma ich na koncie 86. 33-letnia alpejka, która zdobyła złoty medal olimpijski w zjeździe w Vancouver, stawała na najwyższym podium zawodów PŚ 82 razy. Amerykanka stwierdziła jednak, że przejdzie na emeryturę bez względu na to, czy uda jej się pobić wyczyn Stenmarka. "Jeśli tak się stanie, to spełnię swoje marzenie" - podkreśliła Vonn w wywiadzie dla NBC. "Jeśli nie, to i tak uważam, że miałam niesamowicie udaną karierę. Bez względu na wszystko" - dodała piękna alpejka.



Ostatnio Vonn miała sporo kłopotów zdrowotnych. Trapiły ją kontuzje i gdyby nie to, to zapewne już prześcignęłaby Stenmarka. "Fizycznie dotarłam do punktu, w którym to nie ma dalszego sensu. Chciałabym być aktywna, gdy będę starsza, więc muszę patrzeć w przyszłość, a nie tylko skupiać się na tym, co jest tuż przede mną" - zaznaczyła.



Vonn planuje wziąć udział we wszystkich zawodach w zjeździe i supergigancie w zbliżającym się sezonie, który rozpocznie pod koniec listopada w Lake Louise w Kanadzie.

Vonn zadebiutowała w PŚ w 2000 roku. Jej kariera to wielkie pasmo sukcesów. Oprócz wspomnianego złota w zjeździe w IO w Vancouver, ma na koncie jeszcze dwa medale olimpijskie - brąz w supergigancie (Vancouver) i brąz w zjeździe (Pjongczang). Dwukrotna mistrzyni świata w supergigancie i zjeździe. Tytuły wywalczyła w Val d'Isere w 2009 roku. Trzy razy zdobyła srebro i dwa razy brąz MŚ. W kolekcji ma cztery Kryształowe Kule za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ, a dokonała tego w latach 2008 - 2012.

RK