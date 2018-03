Maryna Gąsienica-Daniel druga w alpejskim PE. Życiowy sukces Polki

Znakomita końcówka Pucharu Europy w wykonaniu najlepszej polskiej alpejki. W gigancie w Soldeu/El Tarter Maryna Gąsienica-Daniel zajęła drugie miejsce. To jej pierwsze podium Pucharu Europy w karierze.

Zdjęcie Maryna Gąsienica-Daniel /Newspix

Puchar Europy to zaplecze Pucharu Świata, w którym startuje elita. 24-letnia Gąsienica aspiruje do tej grupy, a droga do niej wiedzie właśnie przez takie zawody jak te rozgrywane w tym tygodniu w Soldeu/El Tarter w Andorze.

Reklama

Maryna Gąsienica-Daniel w Pucharze Europy regularnie zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce, w czwartek była dziewiąta w supergigancie, ale do piątku nigdy nie udało jej się skończyć żadnych zawodów na podium.

Po pierwszym przejeździe Gąsienica-Daniel była szósta, ale po drugim awansowała aż o cztery lokaty. Zawodniczka z Zakopanego długo prowadziła po swoim przejeździe. Ostatecznie ustąpiła miejsca jedynie Norweżce Kristine Gjelsten Haugen. Prowadząca na półmetku Aline Danioth nie dokończyła drugiego przejazdu.

W sobotę w Soldeu/El Tarter slalom, który zakończy zmagania kobiet w Pucharze Europy w sezonie 2017/18.

Wyniki giganta kobiet Soldeu/El Tarter w Pucharze Europy:

1. Kristine Gjelsten Haugen (Norwegia) 2.20,71

2. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) +0,12

3. Jasmina Suter (Szwajcaria) +0,29

4. Thea Louise Stjernesund (Norwegia) +0,52

5. Rahel Kopp (Szwajcaria) +0,69

6. Stephanie Resch (Austria) +0,83

7. Magdalena Fjaellstroem (Szwecja) +1,81

8. Doriane Escane (Francja) +1,86

9. Elena Stoffel (Szwajcaria) +1,94

10. Josephine Forni (Francja) +2,12