PŚ w narciarstwie alpejskim. Wybuch radości Sofii Goggi po małej "Kryształowej Kuli". Wideo

Kto by się spodziewał? Włoszka Sofia Goggia zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Are za Lindsey Vonn, ale to ona cieszyła się ze zdobycia małej "Kryształowej Kuli" w zjeździe. Wielki triumf włoskiej alpejki.