Abdul-Jabbar w "Tańcu z gwiazdami"

Legendarny Kareem Abdul-Jabbar, najskuteczniejszy koszykarz w historii ligi NBA, weźmie udział w 26. edycji amerykańskiego programu "Taniec z Gwiazdami". 71-latek będzie najstarszym uczestnikiem specjalnego wydania zabawy, w której udział wezmą tylko sportowcy.

Rywalizacja rozpoczyna się 30 kwietnia. Sześciokrotny mistrz NBA, gwiazda Milwaukee Bucks (1969-1975) i Los Angeles Lakers (1975-1989), 19-krotny uczestnik Meczu Gwiazd Wschód - Zachód, wyraził nadzieję, że koszykarskie umiejętności pomogą mu na tanecznym parkiecie.

- Po prostu nie mogę się doczekać dobrej zabawy. Chcę przekonać ludzi, że mogę trochę tańczyć. Koszykówka nie ma wiele wspólnego z tańcem, ale mimo to lubię taką aktywność. Mam nadzieję, że to, co robiłem na boisku koszykarskim, pomoże mi znaleźć inspirację na parkiecie w tańcu - powiedział portalowi ESPN Abdul-Jabbar.

Rywalami słynnego gracza NBA będą m.in. łyżwiarka Tonya Harding, dwukrotna olimpijka, zamieszana w aferę związaną z napaścią na rywalkę Nancy Kerrigan w 1994 roku i była gwiazda baseballu Johnny Damon.