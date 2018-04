Były mistrz NBA Lamar Odom cudem przeżył i znów myśli o grze

Sportowa emerytura nie posłużyła Lamarowi Odomowi, dlatego dwukrotny mistrz NBA zamierza wrócić jeszcze na parkiet. Jak poinformował plotkarki, ale dobrze poinformowany portal "TMZ Sports", koszykarz wznowił regularne treningi i myśli o występach w Europie.

Uznany za najlepszego gracza wchodzącego z ławki w 2011 roku Lamar Odom z powodu problemów zdrowotnych zrezygnował z występów w wieku 33 lat. Wówczas zaczęły się jego problemy z prawem oraz używkami. W 2013 roku rozwiódł się z celebrytką Khloe Kardashian. Był też zatrzymywany przez policję za posiadanie narkotyków oraz jazdę pod wpływem alkoholu.

Apogeum jego problemów miało miejsce w 2015 roku, gdy w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala w Las Vegas. Walka o jego życie trwała kilka dni, podczas których zaczął odzyskiwać wzrok i mowę. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że nagłe problemy zdrowotne wywołała mieszanka alkoholu, viagry oraz narkotyków. Po powrocie do zdrowia próbował swoich sił w koszykówce 3x3, ale przyznał, że woli tradycyjną odmianę tej dyscypliny sportu.

Niespodziewanie w wieku 38 lat mistrz NBA z 2009 i 2010 roku postanowił powrócić do regularnych treningów. W poprzednim roku wydawało się, że Odom oficjalnie ogłosi zakończenie kariery, ale zmienił zdanie i wrócił do treningów w siłowni oraz koszykarskim boisku. Koszykarz był kilka razy widziany na obiektach sportowych w położonym na północy od Los Angeles Glendale.

W rozmowie z "TMZ Sports" Odom przyznał, że "pracuje nad próbą powrotu na boisko". Koszykarz z 14-letnim stażem w NBA "nie wie jeszcze, gdzie podpisze umowę", ale "nie ma to dla niego większego znaczenia, ponieważ nie może się doczekać, aby udowodnić wszystkim krytyką, że za szybko go skreślili". Według informacji portalu Odom najchętniej wyjechałby do Włoch.