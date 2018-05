Cleveland Cavaliers w finale NBA 2018, 48 minut LeBrona Jamesa

LeBron James zapewnił sobie występ w ósmym finale NBA z rzędu. Lider Cleveland Cavaliers poprowadził drużynę do wyjazdowego zwycięstwa nad Boston Celtics 87:79 i wygrania serii 4-3 w finale Konferencji Wschodniej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fenerbahce - Żalgiris Kowno 76:67 w eurolidze Eurosport

James ani na chwilę nie opuścił parkietu w Bostonie - zdobył 35 punktów, zebrał 15 piłek i zaliczył dziewięć asyst. Cavaliers wystąpią w czwartym kolejnym finale NBA.

Reklama

Zespół z Cleveland został pierwszym, który wygrał w decydującym meczu finału na Wschodzie grając na wyjeździe i pierwszym, który w tegorocznym play-off pokonał Celtcs w Bostonie.

Bohaterem wieczoru został oczywiście James. Gwiazdę rywala pochwalił nawet trener "Celtów".

- Był niesamowity. Według mnie to był mecz nastawiony na defensywę. Mimo to potrafił uzyskać w statystykach 35, 10 i dziewięć . I zrobił to będąc pod presją i bacznie pilnowany - stwierdził Brad Stevens.

33-letni koszykarz, który trafił 12 z 24 rzutów z gry, powiedział, że wiedział już przed spotkaniem, iż rozegra je w pełnym wymiarze.

- Poproszono mnie, abym grał przez cały czas, a ja po prostu starałem się wymyślić, jak to zrobić. Podczas przerw łapałem oddech. W przerwie natomiast nie wyszedłem, żeby ponownie się rozgrzać. To był mój czas, żeby ponownie się nastawić i złapać wiatr w żagle. Jestem liderem i daję dla niego wszystko - przyznał James, który rozegrał pełne 48 minut w meczu play-off pierwszy raz od 2006 roku.

19 punktów dla Cavaliers zdobył Jeff Green, 12 dołożył J.R. Smith, a 10 Tristan Thompson.

W ekipie Celtics, którzy prowadzili w serii już 3-2, najlepszym strzelcem był Jayson Tatum - 24 "oczka". Al Horford zakończył spotkanie z 17 punktami, a Jaylen Brown z 13, ale trafił zaledwie 3 z 12 rzutów za trzy punkty.

Zespół z Cleveland finałowego rywala pozna już w poniedziałek. Dzisiaj decydujący, siódmy mecz w finale Konferencji Zachodniej, w którym Houston Rockets podejmą broniących tytułu Golden State Warriors.

Finał NBA rozpocznie się natomiast w czwartek.



Wynik niedzielnego meczu finału Konferencji Wschodniej NBA:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 79:87



(Cavaliers wygrali rywalizację play-off do czterech zwycięstw: 4-3)