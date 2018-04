Cleveland - Indiana 105:101. Lebron James nie zawiódł. Cavaliers grają dalej

Cleveland Cavaliers pokonali Indiana Pacers 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27) w siódmym, decydującym o awansie meczu 1. rundy play-off Konferencji Wschodniej. Dzięki wygranej "Kawalerzyści" awansowali do półfinału konferencji, a poprowadził ich do tego oczywiście Lebron James, który zakończył spotkanie z dorobkiem 45 punktów.

34-punktowa porażka przed dwoma dniami w szóstym meczu serii spowodowała, że Lebron James stanął przed poważną groźbą odpadnięcia już w 1. rundzie play-off. Dla "Króla Jamesa" byłby to pierwszy taki przypadek w jego karierze.

Nie mogło zatem dziwić, że lider Cleveland Cavaliers znakomicie rozpoczął niedzielne spotkanie przeciwko Indiana Pacers. Już w pierwszej kwarcie zdobył 13 punktów i nie pomylił się ani razu w rzutach z gry. Głównie dzięki niemu "Kawalerzyści" wygrali tę część 31:19. Gdy na początku drugiej kwarty rywale zmniejszyli stratę do trzech punktów, to James ponownie wziął się do pracy. Trzykrotny mistrz NBA okazywał się zbyt silny dla Lance'a Stephensona i zbyt szybki dla Bojana Bogdanovica. Zdobyte przez niego 26 punktów w pierwszej połowie pozwoliło jego drużynie prowadzić 54:43.

Przed przerwą znacznie gorzej spisywał się lider rywali Victor Oladipo. Rewelacyjny 25-latek zdobył w tym okresie zaledwie pięć punktów. Trzecią kwartę rozegrał jednak znacznie lepiej i napędzani przez niego Pacers rozpoczęli ją od wygranego 16:2 fragmentu, co pozwoliło im wyjść na pierwsze w meczu prowadzenie 59:58. Do końca tej kwarty trwała wyrównana walka i przed ostatnią Cavaliers prowadzili różnicą tylko dwóch punktów (76:74).

Decydujące dla losów spotkania okazały się pierwsze minuty czwartej kwarty. Pacers nie wykorzystali wtedy faktu, że walczący ze skurczami mięśni nóg James po raz pierwszy w niedzielnym meczu usiadł na ławce rezerwowych. Koszykarze Cavaliers zaskakująco dobrze poradzili sobie jednak bez swojego lidera, a największą w tym zasługę miał skuteczny z dystansu Kevin Love.

Lebron James powrócił do gry przy prowadzeniu gospodarzy 86:78. Po chwili ich przewaga wzrosła nawet do 11 "oczek" (93:82), ale Pacers raz jeszcze pokazali, że łatwo się nie poddają. Na dwie minuty przed końcem zmniejszyli straty do sześciu punktów, lecz wtedy z czystej pozycji w narożniku nie trafił znakomity zazwyczaj w rzutach z dystansu Darren Collison.

Na 50 sekund przed końcem wejście pod kosz skutecznie wykończył Oladipo i Cavaliers prowadzili wtedy tylko 100:96. Po przerwie na żądanie "Kawalerzyści" rozegrali jednak świetną akcję, którą po podaniu Kyle'a Korvera wykończył James. Gdy po chwili z dystansu nie trafił Oladipo było już pewne, że to Cavaliers zagrają w kolejnej rundzie. Awansu nie byłoby oczywiście bez fenomenalnego występu Lebrona Jamesa, który w ciągu 43 minut spędzonych na parkiecie zdobył 45 punktów, zebrał 9 piłek i zanotował 7 asyst. Dla Pacers 30 punktów zdobył Oladipo, a 23 dodał Collison.

Mistrzowie NBA z 2016 roku w półfinale Konferencji Wschodniej zagrają z Toronto Raptors. Kanadyjski zespół będzie miał w tej rywalizacji przewagę własnego parkietu, a pierwszy mecz zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27)

Wojciech Malinowski