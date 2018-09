DeMar DeRozan zmienił zdanie i czeka na sezon w Spurs

DeMar DeRozan nie krył swojej frustracji po transferze do San Antonio Spurs, ale gdy emocje już opadły i spokojnie porozmawiał z graczami ekipy z Teksasu popadł w znacznie lepszy nastrój. – Nie mogę się już doczekać początku rozgrywek - mówił 29-latek podczas Dnia Mediów w NBA.

W zawodowym sporcie często nie znasz dnia ani godziny, gdy będziesz musiał rozpocząć pracę w innym miejscu. Tak właśnie było w przypadku DeMara DeRozana, który od 2009 roku związany był z Toronto Raptors. Rzucający obrońca bardzo mocno zżył się z całą organizacją i miastem, dlatego prosił prezesa klubu, aby poinformował go, gdy będzie zamieszany w jakąś wymianę. Jeszcze na dwa dni przed odejściem do Spurs rozmawiał z prezydentem Raptors Masai Ujirim, ale ten uspokoił go, że wszystkie pojawiające się w mediach informacje, są tylko plotkami.

Właśnie tym DeRozan tłumaczy swoją reakcję, po tym jak dowiedział się z mediów, że został wymieniony do klubu z Teksanu. Gdy emocje opadły, wykonał telefon do Rudy’ego Gaya, z którym znał się jeszcze z czasów wspólnej gry w Toronto i przeprowadził konstruktywną rozmowę, która zmieniła jego podejścia do zmiany otoczenia.

- Często pisze się o moich dobrych relacjach z Kylem Lowry i mojej reakcji na transfer do Spurs. Każdy na moim miejscu podobnie by zareagował, bo czułem się oszukany w tej sytuacji. Moje dobre kontakty z Kylem nigdy by się nie rozpoczęły, gdyby nie wsparcie Rudy’ego Gaya, który próbuje mi także pomóc w Teksasie – wyjaśnia DeRozan. – Udało mi się już poznać otoczenie i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nie mogę doczekać się początku sezonu oraz współpracy z Greggiem Popovichem. Chcemy wygrać tyle spotkań, ile się da – zaznaczył koszykarz.

Sezon 2018/2019 rozpocznie się 16 października.