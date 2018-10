Doncić ma wszystko, aby zostać gwiazdą NBA

Mimo zaledwie 19 lat Luka Doncić w europejskiej koszykówce osiągnął wszystko. Jego podbój NBA rozpoczął się od meczu z drużyną, której trenerem jest szkoleniowiec reprezentacji Słowenii Igor Kokoszow. Dallas Mavericks mecz przegrali, ale w swoim debiucie młody zawodnik nie wypadł źle.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luka Doncić w niesamowitym rzucie przez całe boisko. Wideo Eurosport

Przez 32 minuty, które spędził na boisku, Doncić rzucił 10 punktów (5 na 16 z gry), do tego miał 8 zbiórek oraz 4 asysty. Jego zespół przegrał 100:121, lecz szkoleniowiec rywali bardzo chwalił po meczu postawę młodego Słoweńca.

Reklama

- Jestem szczęśliwy z powodu Luki - powiedział Kokoszkow, który jako pierwszy Europejczyk prowadzi klub NBA, a z Donciciem miał okazję współpracować w reprezentacji Słowenii. - Spędziliśmy razem z Luką świetny czas podczas wspólnej pracy w kadrze, dlatego gdy tylko go widzę, wracają wszystkie wspomnienia. Nigdy nie miałem wątpliwości, że może osiągnąć bardzo wiele w NBA. Życzę mu tylko wszystkiego najlepszego - stwierdził Serb.

- Co szczególnego jest w Donciciu? Jego wzrost oraz umiejętność podania. Właśnie podanie jest najtrudniejszą rzeczą do nauczenia. Nie sama technika podania, ale moment w którym należy to zrobić. Aby być dobrym podającym i dobrym rozgrywającym trzeba odpowiednio czytać grę. Luka to ma. On jest obdarzony koszykarskim IQ - wyjaśnił trener Suns.

- Luka jest bardzo, bardzo mądrym graczem, który nie jest samolubem. Jeśli tylko widzi partnera na dobrej pozycji, stara się mu dograć piłkę. Jego gra jest bardzo dojrzała, a trzeba pamiętać, że on ma dopiero 19 lat. Luka z każdym meczem będzie lepszy - przewiduje szkoleniowiec.