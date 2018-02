Dziesiąte z rzędu zwycięstwo Utah Jazz w NBA

Koszykarze Utah Jazz pokonali we własnej hali San Antonio Spurs 101:99 w poniedziałkowym meczu NBA. To ich dziesiąte zwycięstwo z rzędu, co jest obecnie najdłuższą serią wygranych w lidze. Broniący tytułu Golden State Warriors rozgromili Phoenix Suns 129:83.

Zdjęcie Donovan Mitchell (Utah Jazz) /Getty Images

Zespół z Salt Lake City w czwartej kwarcie przegrywał różnicą 13 punktów, ale potrafił odrobić straty i zwyciężyć. Duża w tym zasługa zdobywcy 25 punktów Donovana Mitchella, który skutecznymi akcjami dał drużynie prowadzenie w ostatniej minucie i zdobył decydującego kosza na 39,2 s przed końcową syreną. Australijczyk Joe Ingles i Derrick Favors dodali, odpowiednio, 20 i 19 pkt dla gospodarzy.

Reklama

W zespole gości wyróżnili się Kyle Anderson - 16 i Hiszpan Pau Gasol - 15 i 15 zb. Trener Gregg Popovich dał w tym meczu odpocząć czołowemu strzelcowi LaMarcusowi Aldridge'owi, który narzeka na przeciążone kolano. Jego drużyna przegrała z Utah już trzeci raz w tym sezonie.

"Jazzmani" z bilansem 29-28 zajmują 10. miejsce w Konferencji Zachodniej i zachowują szanse na awans do play off. Bezpośrednio ich wyprzedzający Los Angeles Clippers (29-26) także poprawili swój dorobek, wygrywając na wyjeździe z Brooklyn Nets 114:101.

Aż siedmiu graczy gości kończyło mecz z dwycyfrowym dorobkiem punktowym. Lou Williams uzyskał 20 i był to jego 35. kolejny mecz, w którym nie zszedł poniżej tej liczby. DeAndre Jordan dodał 16 i 17 zb., a Włoch Danilo Gallinari także 16.

Dla pokonanych Joe Harris i D'Angelo Russell też zanotowali po 16 pkt. Nets przegrali już szósty raz z rzędu, co jest ich najdłuższą serią niepowodzeń w sezonie.

Dobrą passę podtrzymują koszykarze Philadelphii 76ers, którzy w poniedziałek pokonali New York Knicks 108:92. To ich czwarte zwycięstwo z rzędu i ósme kolejne na własnym parkiecie.

Gospodarze prowadzili przez całe spotkanie, a ich najlepszym strzelcem był tym razem Chorwat Dario Saric - 24 pkt. Wszyscy gracze pierwszej piątki zanotowali dwucyfrowe zdobycze: J.J. Redick - 18, kameruński środkowy Joel Embiid - 17, Australijczyk Ben Simmons i Robert Covington - po 13. Istotne wsparcie z ławki rezerwowych dał drużynie T.J. McConnell, który uzyskał pierwsze w karierze tzw. triple-double: 10 pkt, 11 zbiórek i 10 asyst. To pierwsze takie osiągnięcie zawodnika wchodzącego z ławki w historii klubu.

- To było niesamowite. Jestem szczęśliwy i cieszę się, że właśnie on tego dokonał - powiedział o koledze Embiid.

25-letni rozgrywający miał także rekordowe w karierze sześć przechwytów. - Wychodził i grał z wielką energią. Porywał tłum, w defensywie był znakomity i dobrze operował piłką - dodał Kameruńczyk.

W zespole z Nowego Jorku wyróżnili się Michael Beasley - 22, Courtney Lee - 18 i turecki środkowy Enes Kanter - 17 pkt i 13 zb.

Sixers z bilansem 29 zwycięstw i 25 porażek już na tym etapie rozgrywek mają więcej wygranych niż w całym poprzednim sezonie regularnym. W poniedziałek klub z Filadelfii podpisał kontrakt z kolejnym koszykarzem spoza USA. Marco Belinelli, były gracz m.in. Golden State Warriors, Chicago Bulls, San Antonio, a ostatnio Atlanta Hawks, będzie pierwszym Włochem w jego barwach.

Broniący tytułu i legitymujący się najlepszym bilansem w obecnych rozgrywkach Warriors (44-13) nie mieli we własnej hali żadnych problemów w konfrontacji z jedną z najsłabszych w lidze ekipą Phoenix Suns (18-40). Tylko pierwsza kwarta, wygrana przez faworyta 25:24 była wyrównana. Każdą następną "Wojownicy" wygrywali różnicą kilkunastu punktów. Trener Steve Kerr mógł sobie pozwolić, by podczas przerw w grze powierzać rolę szkoleniowca zawodnikom. Akcje drużyny ustawiali Andre Iguodala, David West i Draymond Green.

Stephen Curry uzyskał dla mistrzów 22 pkt, rozpoczynający mecz w pierwszej piątce Izraelczyk Omri Casspi - 19 i 10 zb., Kevin Durant - 17, a Klay Thompson i Nick Young - po 16. Wśród pokonanych tylko dwóch zawodników miało dwucyfrową zdobycz - Elfrid Payton - 29 i T.J. Warren - 14.