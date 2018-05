Enes Kanter po zakończeniu kariery chce zostać wrestlerem

Środkowy New York Knicks Enes Kanter ma dopiero 26 lat, ale już myśli o tym, co będzie robił po zakończeniu koszykarskiej kariery. - Z przyjemnością dołączyłbym do WWE i został zawodowym wrestlerem - powiedział znany z kontrowersyjnych wypowiedzi zawodnik.

Zdjęcie Enes Kanter /Getty Images

WWE to organizacja zajmująca się organizowaniem widowisk związanych z wrestlingiem. Swoje biura ma na kilku kontynentach oraz duże dochody z organizowanych gal, które oglądane są na całym świecie.

Jednym z wiernych telewidzów jest Kanter, który przyznał się do swojej pasji w rozmowie z kibicami w mediach społecznościowych. – Wrestling to mój ulubiony sport obok koszykówki. Oglądam go od czasu studiów a moją ulubioną gwiazdą w WWE jest Undertaker. To byłoby niesamowite, móc dołączyć do tych ludzi, ale jeszcze nie teraz, może za 10 lat - stwierdził Kanter.

To nie pierwszy raz, gdy były reprezentant Turcji wspomniał o swoim zainteresowaniu WWE. W 2010 roku, gdy był jeszcze poza NBA, w jednym z wywiadów opowiadał o swojej miłości do wrestlingu a na cześć swojego idola przyjął pseudonim „Underkanter”.

Kanter w przeszłości reprezentował Turcję, ale za popieranie zamachu stanu Fethullaha Gulen ścigany jest przez prokuraturę. Od dwóch lat władze Turcji domagają się ekstradycji koszykarza, w poprzednim roku zablokowały też jego paszport, przez co środkowy Knicks został zatrzymany na lotnisku w Bukareszcie.

W mediach pojawiło się również oświadczenie ojca koszykarza, który wstydził się w nim za zachowanie syna. Przekonywał, że nie chce utrzymywać żadnych kontaktów z 26-latkiem.