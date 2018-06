Giannis Antetokounmpo ambasadorem greckiej turystyki

Koszykarz Giannis Antetokounmpo, grający w drużynie NBA Milwaukee Bucks, został wybrany na bohatera kampanii reklamowej, która ma przyciągnąć do Grecji turystów.

Zdjęcie Giannis Antetokounmpo /AFP

"Dzień dobry, jestem Giannis Antetokounmpo. To mój piękny kraj, Grecja" - mówi zawodnik na początku klipu reklamowego. Potem można go zobaczyć jak trafia do kosza, a także w okularach przeciwsłonecznych na tle zabytków starożytnej Grecji.

23-letni Antetokounmpo, urodzony w Atenach w rodzinie pochodzenia nigeryjskiego, stał się gwiazdą sportu greckiego w 2013 roku, gdy przeszedł do Milwaukee Bucks.

Jest jednym z najwszechstronniejszych graczy ligi NBA, liderem drużyny "Kozłów". W 2017 roku otrzymał nagrodę dla zawodnika, który poczynił największy postęp. Dwukrotnie (2017, 2018) wystąpił w Meczach Gwiazd.

"Antetokounmpo jest godnym ambasadorem Grecji i dlatego poprosiliśmy go, by został ambasadorem greckiej turystyki" - powiedziała podczas konferencji prasowej minister Eleni Kountoura. Dodała, że w ciągu trzech ostatnich lat liczba turystów wzrosła o 25 proc.

Ubiegły rok po raz pierwszy od ośmiu lat przyniósł Grecji wzrost gospodarczy (1,4 proc.), głównie dzięki turystyce.