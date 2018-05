J.B. Bickerstaff trenerem koszykarzy Memphis Grizzlies

​J.B. Bickerstaff został mianowany głównym trenerem koszykarzy Memphis Grizzlies, mimo fatalnego w tym sezonie NBA bilansu drużyny, którą prowadził jako szkoleniowiec tymczasowy.

W listopadzie ubiegłego sezonu Bickerstaff zastąpił Davida Fizdale'a, zwolnionego po słabym początku sezonu (7 zwycięstw, 12 porażek).

Sam wygrał tylko 15 meczów, przegrał 48, a Grizzlies zakończyli sezon z bilansem 22-60, będąc drugą najgorszą ekipą w lidze po Phoenix Suns.

Koszykarze z Memphis nie awansowali do play off po raz pierwszy od 2010 roku. Tak słabego bilansu w sezonie zasadniczym nie zanotowali od swojej przeprowadzki z Vancouver do Tennessee w 2001.

39-letni J.B. Bickerstaff jest synem Berniego, byłego trenera, a obecnie jednego z włodarzy NBA.