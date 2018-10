Kobe Bryant dwa mecze od powrotu do Lakers

Szesnastokrotni mistrzowie NBA Los Angeles Lakers od pięciu sezonów nie mogą zakwalifikować się do fazy play-off. W tym roku miał w tym pomóc LeBron James, ale nawet z nim w składzie "Jeziorowcy" nie zdołali jeszcze wygrać meczu. Być może zespół z Miasta Aniołów wkrótce wzmocni się inną wielką gwiazdą, bo w przypadku rozpoczęcia sezonu od pięciu porażek swojego powrotu nie wyklucza Kobe Bryant.

Lakers mają obecnie bilans 0-3, ale sezon rozpoczęli od starć z dość wymagającymi rywalami: Portland Trail Blazers, Houston Rockets i San Antonio Spurs. Każde z tych spotkań przegrali, ale niemal w każdym mieli do samego końca szansę na zwycięstwo. Ze Spurs w dogrywce prowadzili już sześcioma punktami, lecz James spudłował w samej końcówce rzut na zwycięstwo.

- Wiem, na co się pisałem. To pewien proces, którego się spodziewałem, ale będzie dobrze - zapewnia koszykarz, który po raz pierwszy od czternastu lat przegrał trzy mecze z rzędu na otwarcie sezonu. James statystycznie wygląda nieźle (27,3 pkt, 8.3 zbiórki oraz 8,3 asysty), ale w końcówkach spotkań nie potrafił doprowadzić drużyny do wygranej.

Seria Jamesa i Lakers jest jednym z głównych tematów w świecie amerykańskiego sportu. Nic więc dziwnego, że do popularnego programu stacji ABC "Jimmy Kimmel Live" został zaproszony Kobe Bryant. Były koszykarz mówił w nim o wielu rzeczach, ale w pewnym momencie dyskusja odniosła się do obecnej sytuacji Lakers oraz ewentualnego powrotu "Black Mamby" na boisko.

- Jeśli zaczną sezon od wyniku 0-5, to wrócę na parkiet - zadeklarował błyskawicznie Kobe Bryant. Chwilę później dodał jednak, że to był żart.

Być może nawet bez tego ostatniego wyjaśnienia weteran parkietów NBA nie musiałby wracać na boisko. Lakers mają przed sobą teoretycznie łatwiejsze spotkanie z Phoenix Suns (1-2) i szanse na poprawę niekorzystnego dla siebie bilansu.

Kobe Bryant oficjalnie zakończył karierę 13 kwietnia 2016 roku. W starciu z Utah Jazz rzucił 60 punktów.