Kyrie Irving za rok opuści Boston Celtics?

Nie zdążył jeszcze na poważnie wykazać się swoim ogromnym talentem w klubie, a już niedługo może go opuścić. Według amerykańskich mediów istnieje spore prawdopodobieństwo, że Kyrie Irving latem 2019 roku stanie się wolnym agentem i odejdzie z Boston Celtics, których zawodnikiem jest przecież od raptem roku.

Zdjęcie Kyrie Irving /SID

Na pewno nie w ten sposób pierwszy numer draftu 2012 roku wyobrażał sobie początek przygody w Bostonie. W zeszłoroczne wakacje ostatecznie doszedł do wniosku, że przebywanie w cieniu LeBrona Jamesa już przestało mu sprawiać przyjemność i wymusił na klubowym zarządzie Cleveland Cavaliers transfer. Działaczom z Ohio udało się go oddać do ekipy z TD Garden. Tam wspólnie z Gordonem Haywardem miał zbudować drużynę, która postawiłaby się LeBronowi w finałach Wschodu i choć faktycznie „Celtowie” przegrali z Cavs dopiero w siódmym meczu decydującej serii, to dwóch liderów nie było wówczas nawet na parkiecie. Hayward stracił cały sezon wskutek kontuzji kostki, „Uncle Drew” dolegały zaś problemy z kolanem, przez co od końca marca był już poza grą.

Reklama

I choć młoda drużyna prowadzona przez Brada Stevensa sprawiła znakomite wrażenie, rywalizując jak równy z równym z być może grającym najlepszą koszykówkę w życiu LeBronem, to najwidoczniej na Irvingu wielkiego wrażenia to nie zrobiło. Chris Mannix z Yahoo Sports poinformował, że bardzo poważnym graczem w walce o zakontraktowanie rozgrywającego w 2019 roku – o ile ten oczywiście zdecyduje się stestować rynek wolnych agentów – będą New York Knicks. Dodatkowo sam zawodnik miał wyrażać wielką chęć sprawdzenia się w Nowym Jorku, gdy był jeszcze w klubie z Cleveland.

Mannix dodał też, że Celtics bardzo obawiają się odejścia Irvinga, gdyż mocno komplikuje im to budowę potencjalnie mistrzowskiego składu. 26-latek w obowiązującym teoretycznie do 2020 roku kontrakcie w Bostonie ma zapis, który pozwoli mu odstąpić od ostatniego sezonu umowy i już w przyszłe lato postarać się o jeszcze większe pieniądze na parkietach NBA, a także być może zmianę pracodawcy.