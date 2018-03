LeBron James pobił rekord Michaela Jordana

LeBron James zdobył 27 punktów dla Cleveland Cavaliers w wygranym u siebie 107:102 piątkowym meczu NBA z New Orleans Pelicans. 33-letni koszykarz w 867. spotkaniu z rzędu zdobył co najmniej 10 pkt i pobił ligowy rekord należący do słynnego Michaela Jordana.

Zdjęcie Kolejny rekord - LeBron James superstar /SID

Ostatnio James nie miał dwucyfrowego dorobku punktowego 5 stycznia 2007 roku. Od tego czasu kontynuował dobrą passę - po drodze zdobył trzy razy mistrzostwo NBA, przeniósł się z Cleveland do Miami Heat i wrócił do Cavaliers. Ugruntował w tym czasie swoją pozycję jako jednego z najlepszych graczy w historii ligi.

Reklama

Wyrównanie dwa dni temu osiągnięcia Jordana miało dodatkowy smaczek. James dokonał bowiem tego w pojedynku z Charlotte Hornets (118:105). Właścicielem tego klubu jest....Jordan. Ten ostatni swój rekord ustanawiał w latach 1986-2001.

Gwiazdor "Kawalerzystów" w piątek zanotował tzw. double-double - miał bowiem także 11 asyst. Jordan Clarkson dołożył 23 pkt, a Rodney Hood 16. Najwięcej punktów dla Pelicans zdobył Jrue Holiday - 25. O pięć mniej rzucił Nikola Mirotic. Ekipa gości zaliczyła trzecią porażkę z rzędu i spadła na ósme miejsce w Konferencji Zachodniej.

Jak podają media, przez najbliższe kilka lat nikt nie pobije rekordu Jamesa - drugi wśród aktywnych koszykarzy jest James Harden z Houston Rockets, który w ostatnich 258 meczach zdobył co najmniej 10 pkt. Ostatnie z tych spotkań zaliczył w piątek (28 pkt), gdy jego zespół pokonał u siebie Phoenix Suns 104:103. O zwycięstwie gospodarzy przesądził Gerald Green, który w ostatnich sekundach oddał celny rzut z dystansu. W pewnym momencie "Rakiety" miały nawet 21-punktową stratę do rywali, którzy zamykają stawkę na Zachodzie. Udało im się jednak odnieść 11. zwycięstwo z rzędu. "Słońca" z kolei przegrały 14. kolejny pojedynek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Baskonia rzutem na taśmę awansowała do fazy play-off Euroligi Wideo Eurosport

Gracze Trail Blazers wygrali w Portland z Los Angeles Clippers 105:96. Damian Lillard dołożył do dorobku miejscowej drużyny 17 pkt i 11 asyst. Dobrze współpracował tego dnia z Jusufem Nurkicem, który miał 21 pkt i 12 zbiórek. Ostatnie dni były dla Lillarda pełne emocji - w czwartkowy poranek został po raz pierwszy ojcem.

- Nie ma sposobu, by to opisać. To inny poziom, inny rodzaj podekscytowania. Mój synek spojrzał mi w oczy - relacjonował w piątek.

Jego radość z rodzicielstwa została nieco zaburzona przez wydarzenia z czwartkowego wieczora. Jego przyrodni brat Jahrell Lillard został ranny w wyniku strzelaniny, do której doszło na parkingu centrum handlowego w pobliżu Portland. Koszykarz poinformował, że stan jego krewnego jest stabilny.

- Próbowałem dziś wyjść i czerpać radość z gry, wyczyścić głowę. Nie chciałem przynosić moich spraw osobistych do szatni czy na parkiet. Mam syna, to coś wspaniałego. To, co stało się mojemu bratu, jest przykre, ale przeżył. Za to możemy być wdzięczni - podsumował Damian Lillard.

Wyniki i tabele:



Orlando Magic - Chicago Bulls 82:90

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 91:101

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 107:102

Houston Rockets - Phoenix Suns 104:103

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 125:126 (po dogr.)

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 92:93

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 107:97

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 122:124 (po dogr.)

Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 105:96

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1.x-Toronto 55 20 .733

2.x-Boston 52 23 .693

3.x-Philadelphia 45 30 .600

4. New York 27 49 .355

5. Brooklyn 24 51 .320

CENTRAL DIVISION

1.x-Cleveland 46 30 .605

2.x-Indiana 45 31 .592

3. Milwaukee 41 35 .539

4. Detroit 35 40 .467

5. Chicago 25 51 .329

SOUTHEAST DIVISION

1. Washington 41 34 .547

2. Miami 41 35 .539

3. Charlotte 34 42 .447

4. Orlando 22 53 .293

5. Atlanta 21 55 .276

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Portland 47 29 .618

2. Minnesota 44 33 .571

3. Oklahoma City 44 33 .571

4. Utah 43 33 .566

5. Denver 41 35 .539

PACIFIC DIVISION

1.y-Golden State 54 21 .720

2. LA Clippers 41 35 .539

3. LA Lakers 33 42 .440

4. Sacramento 24 52 .316

5. Phoenix 19 58 .247

SOUTHWEST DIVISION

1.z-Houston 62 14 .816

2. San Antonio 44 32 .579

3. New Orleans 43 33 .566

4. Dallas 23 53 .303

5. Memphis 21 55 .276

x - zapewniony udział w play off

y - pierwsze miejsce w dywizji

z - zwycięzca konferencji