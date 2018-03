Lebron James zagłosowałby na siebie w wyborze MVP sezonu

Chociaż głównym faworytem do zdobycia nagrody dla najbardziej wartościowego gracza (MVP) ligi NBA jest rozgrywający Houston Rockets James Harden, to lider Cleveland Cavaliers Lebron James stwierdził w rozmowie z reporterami, że w hipotetycznym głosowaniu oddałby głos właśnie na siebie.

Zdjęcie LeBron James /EFE

33-letni James czterokrotnie w swojej karierze zdobywał już tę nagrodę, ma w swoim dorobku również trzy tytuły mistrzowskie. Obecny sezon, już 15. jego w karierze, jest jednak być może najlepszym w jego wykonaniu. James wystąpił we wszystkich 74 spotkaniach Cleveland Cavaliers i zanotował w nich fantastyczne średnie: 27,4 punktu, 8,6 zbiórki i 9,1 asysty na mecz.

- Zagłosowałbym na siebie. Mieliśmy wiele kontuzji, nasz zespół podlegał ciągłym zmianom kadrowym, a mimo tego utrzymaliśmy się na powierzchni. Zdecydowanie oddałbym głos na siebie - powiedział lider Cleveland Cavaliers agencji Associated Press.

Obecne statystyki LeBrona są lepsze, niż te osiągane w latach 2008-2013, gdy czterokrotnie wybierano go najbardziej wartościowym graczem ligi. Na jego niekorzyść działają jednak wyniki zespołu, który z dorobkiem 44 wygranych i 30 porażek zajmuje dopiero trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Jego główny konkurent do nagrody MVP James Harden nie tylko ma porównywalne statystyki indywidualne, ale dodatkowo prowadzi swój zespół do najlepszego bilansu w całej lidze. Houston Rockets mają bowiem obecnie znakomity wynik 61 zwycięstw i ledwie 14 przegranych.

- W tym momencie swojej kariery staram się zmienić dominującą narrację, która towarzyszy koszykarzom rozgrywającym swój 15. sezon w karierze. Staram się dokonywać rzeczy, których nikt jeszcze z takim doświadczeniem nie robił. Nieustająco pracuję nad swoim ciałem i umysłem, a potem na parkiecie sprawdzam, na co mnie jeszcze stać - zakończył trzykrotny mistrz ligi NBA.

Tradycyjnie o wyborze najbardziej wartościowego gracza sezonu zadecydują jednak nie głosyy oddane przez graczy, a około 100 dziennikarzy opisujących wydarzenia w lidze NBA.

Wojciech Malinowski