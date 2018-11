Liga NBA - kontrowersje między trenerem Knicks a Porzingisem

Łotysz Kristaps Porzingis z New York Knicks, który przechodzi rehabilitację po skomplikowanej operacji kolana, jest zdaniem trenera Davida Fizdale'a daleki od powrotu do formy. Koszykarz nie zgadza się z tą opinią, uważa, że jego kondycja jest coraz lepsza.

"Nie jest gotowy do gry, nie jest dostatecznie szybki. Nie ma radykalnego postępu, +wielkich skoków+" - powiedział Fizdale doprecyzowując, iż Porzingis jest ograniczony na treningach do rzucania i lekkiego joggingu.

Zawodnik, który w lutym przeszedł operację, po tym jak w meczu z Milwaukke Bucks doznał zerwania przedniego więzadła krzyżowego lewego kolana, na słowa trenera odpowiedział zdjęciami na portalu społecznościowym, na których widać jak biega na stadionie lekkoatletycznym.

"Jestem głodny gry. Chcę być na boisku tak szybko, jak to możliwe. Dobrze, że mam dobrą drużynę i ludzi, którzy mnie powstrzymują, mówiąc, że muszę być bardziej cierpliwy, to już siedem i pół miesiąca. Wiem, że to długi proces, choć z punktu medycznego wszystko jest już +wyczyszczone+. Muszę być jednak pewien na 110 procent" - mówił w dniu medialnym Knicks łotewski środkowy.

W minionym sezonie, swoim trzecim w NBA, Porzingis miał znakomite statystyki - w 48 spotkaniach notował średnio 22,7 pkt, 6,7 zbiórek i 2,4 bloki. To zaowocowało wyborem do Meczu Gwiazd. Kontuzja przekreśliła jednak marzenie łotewskiego koszykarza.

