Nash, Kidd i Hill znajdą się w Galerii Sław NBA

Byłe gwiazdy koszykarskiej ligi NBA Steve Nash, Jason Kidd i Grant Hill zostaną wprowadzone do Galerii Sław. We wrześniowej ceremonii w Springfield w stanie Massachusetts łącznie tego zaszczytu dostąpi 13 osób.

Zdjęcie Steve Nash /AFP

Nash w NBA występował przez 18 sezonów w latach 1996-2014. Dwukrotnie uznawany był najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) rozgrywek. Jest członkiem elitarnego, zaledwie siedmioosobowego klubu 50-40-90. Zrzesza on koszykarzy, którzy w jednym cyklu trafili co najmniej 50 procent rzutów z gry, 40 procent za trzy punkty i 90 procent rzutów wolnych. Co więcej jako jedyny dokonał tej sztuki aż czterokrotnie.

44-letni obecnie Kanadyjczyk był wybitnym rozgrywającym. Przez ponad dwa sezony w Phoenix Suns grał z nim Marcin Gortat i jeśli chodzi o zdobywanie punktów był to najlepszy okres w karierze Polaka.

Kidd natomiast to mistrz z 2011 roku z Dallas Mavericks i 10-krotny uczestnik Meczów Gwiazd. Również był świetnym rozgrywającym, a w liczbie asyst w klasyfikacji wszech czasów jest tylko za Johnem Stocktonem.

W 1995 roku Kidd razem z Hillem zostali wybrani najlepszymi debiutantami. Hill w dorobku ma także siedem występów w Meczach Gwiazd. Przez pierwsze sześć lat kariery był siłą napędową Detroit Pistons. Średnio w tym okresie zdobywał 21,6 pkt. Później jednak wszechstronnego skrzydłowego prześladowały kontuzje.

W Galerii Sław znalazło się także miejsce dla jednej europejskiej gwiazdy - Dino Radji. Chorwat ma w dorobku m.in. złoty medal mistrzostw świat wywalczony w 1990 roku jeszcze z reprezentacją Jugosławii. W 1988 i 1992 roku cieszył się natomiast ze srebrnych krążków igrzysk olimpijskich.