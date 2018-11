NBA: 19-letni Luka Doncić kolekcjonerem koszulek gwiazd

Debiutujący w lidze NBA Słoweniec Luka Doncić (Dallas Mavericks), numer trzy draftu, zaczyna kolekcjonować koszulki legendarnych zawodników tych rozgrywek. Ostatnio otrzymał ją od LeBrona Jamesa ze specjalną dedykacją, czym nie omieszkał się pochwalić.

Zdjęcie Luka Doncić /Getty Images



Lider "Jeziorowców" napisał na koszulce podarowanej fenomenalnemu 19-letniemu zawodnikowi, który sam wyrasta na gwiazdę ligi: "Staraj się dążyć do wielkości". Wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek strój przesłał mu Kobe Bryant, pięciokrotny mistrz z Lakers.



Doncic, mistrz Europy, choć występuje w Dallas, przyznał, że jest fanem Bryanta i Jamesa. Zdradził też, że poprosił LeBrona Jamesa o podarowanie koszulki podczas... ich pierwszej rywalizacji na parkiecie. Lakers pokonali Mavericks minimalnie 114:113.



"Czekałem na ten mecz i pierwsze spotkanie z Jamesem. To było dla mnie coś wyjątkowego. Zawsze marzyłem, by mieć jego koszulkę" - powiedział uśmiechnięty Doncic, cytowany przez portal espn.com.



Słoweński nastolatek, mistrz Euroligi z Realem Madryt i najlepszy koszykarz (MVP) minionego sezonu na Starym Kontynencie w rozgrywkach klubowych gra bez tremy w NBA. W pierwszych ośmiu meczach sezonu zasadniczego uzyskiwał średnio 19,6 pkt, 6,3 zbiórek oraz 4,4 asysty.



James, który latem przyszedł do Lakers z Cleveland Cavaliers, komplementował słoweńskiego nastolatka.



"Myślę, że europejscy gracze rozwijają się szybciej niż Amerykanie. Wydaje mi się, że (Doncic - PAP) rozwijał się systematycznie odkąd skończył 15 lat. Nie sądzę, by występy w NBA onieśmielały go. To nie jest koszykówka, której on wcześniej nie widział" - powiedział James.



Słoweniec w lipcu podpisał czteroletni kontrakt (ostatni rok jest opcjonalny) i przez pierwsze trzy sezony sezony zarobi 18,6 mln dolarów. Zespół z Teksasu ma nadzieję, że powtórzy się historia, którą 20 lat temu zapoczątkowało pozyskanie Dirka Nowitzkiego. Niemiec okazał się wielką gwiazdą i w 2011 roku poprowadził drużynę do jedynego w historii mistrzostwa NBA.