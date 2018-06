NBA: Adam Silver komisarzem ligi do 2024 roku

Adam Silver decyzją Rady Gubernatorów pozostanie na stanowisku komisarza ligi koszykówki NBA do finałów play off w 2024 roku. Przedłużenie kontraktu o pięć lat to nagroda za szybki wzrost wartości klubów uczestniczących w rozgrywkach i coroczne rekordy frekwencji.

Warunki finansowe przedłużonej umowy nie zostały ujawnione.

Silver bardzo płynnie przeprowadził serię negocjacji ze związkiem zawodowym graczy NBA w kwestii nowego układu zbiorowego pracy w 2016 r. Wynagrodzenia w lidze wzrosły dzięki 24,1 miliardom dolarów z dziewięcioletniej umowy dotyczącej praw telewizyjnych i medialnych.

Wartość 30 klubów NBA wzrosła pięciokrotnie, z 12 mld dolarów w momencie, kiedy Silver przejął stery, do 60 mld obecnie. Zakończony sezon był także czwartym z kolei, w którym liga ustanowiła rekord frekwencji na całym świecie. W rozgrywkach 2017/18 mecze najlepszej koszykarskiej ligi świata oglądało w halach łącznie 22,1 mln widzów.



Silver, 56-letni prawnik i biznesmen, pracuje w NBA od 1992 roku. W 2005 został zastępcą komisarza Davida Sterna. Gdy ten po 30 latach pracy odchodził ze stanowiska 1 lutego 2014 roku, przejął jego obowiązki jako piąty komisarz ligi w historii.