NBA. Andrew Bogut będzie grał w Sydney Kings

Mistrz NBA z 2015 roku, 33-letni australijski koszykarz Andrew Bogut będzie grał w zespole Sydney Kings - poinformowały miejscowe media.

Zdjęcie Andrew Bogut /AFP

Bogut występował na parkietach NBA, od 2005 roku, w drużynach Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers i - w tym sezonie - Los Angeles Lakers.

Z ostatnimi z wymienionych - "Jeziorowcami" rozstał się w styczniu (średnio 1,5 pkt i 3,3 zbiórki, rozegrał 24 mecze), ale spodziewano się, że jako wolny gracz dołączy jeszcze do któregoś z klubów. Tak się nie stało, zdecydował się wrócić do Australii do ciężarnej żony. Jej druga ciąża określana jest przez lekarzy jako "bardzo ryzykowna" i nie wolno jej podróżować.

Największe sukcesy mierzący 213 cm Bogut (jego rodzice pochodzą z Chorwacji) odnosił z ekipą Warriors - mistrzostwo NBA w 2015 roku i wicemistrzostwo w 2016.

Koszykarza grającego na pozycji środkowego i cenionego za skuteczną grę w obronie (bloki), nie opuszczał też pech. Z powodu kontuzji kolana opuścił decydującą fazę rozgrywek przed dwoma laty, zaś w poprzednim roku doznał złamania kości piszczelowej w... debiucie w "Kawalerzystach". Na boisku spędził niecałą minutę.