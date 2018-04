NBA. Boston Celtics bez lidera. Koniec sezonu dla Kyrie'a Irvinga

Kyrie Irving nie pomoże Boston Celtics w ostatnich meczach sezonu zasadniczego i play off NBA. Klub poinformował, że jego czołowy koszykarz w czwartek przejdzie zabieg usunięcia dwóch śrub ze stawu kolanowego, a proces rehabilitacji potrwa 4-5 miesięcy.

Zdjęcie Kyrie Irving /AFP

Irving, który przyszedł do "Celtów" z Cleveland Cavaliers nie grał od 11 marca. W pierwszym sezonie występów w Bostonie był najlepszym strzelcem ekipy - notował średnio 24,4 pkt, 5,1 asyst i 3,8 zbiórek.

Kontuzji kolana (pęknięcie rzepki) doznał podczas finałów NBA w 2015 r. Od tego czasu miał kłopoty, a ponad miesiąc temu usunięto z jego stawu kolanowego specjalny drut powodujący dyskomfort podczas ruchy. Po tym zabiegu miał powrócić do zdrowia po trzech do sześciu tygodniach, ale okazało się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Lekarze wykryli infekcje bakteryjną w obrębie stawu. Dlatego czeka go kolejny zabieg i znacznie dłuższa przerwa.

Celtics zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej (bilans 53-26) i mają do rozegrania w sezonie zasadniczym jeszcze cztery spotkania.