NBA. Boston Celtics pokonali Philadelphia 76ers w pierwszym meczu półfinału

Koszykarze Boston Celtics odnieśli u siebie pewne zwycięstwo nad Philadelphia 76ers 117:101 w pierwszym meczu półfinału Konferencji Wschodniej NBA. Terry Rozier, Jayson Tatum i Al Horford zdobyli w sumie 83 punkty dla gospodarzy.

Rozier zdobył 29 oczek, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze w fazie play off. Do zdobyczy punktowej dołożył osiem zbiórek i sześć asyst.

"Wszystko opiera się na zaufaniu. Moi koledzy z zespołu i trener wierzą we mnie, więc chcę kontynuować dobrą passę" - powiedział Rozier.

Dobrze spisał się również Horford, który w lipcu 2016 roku podpisał z Celtics czteroletni kontrakt warty 113 mln dolarów. Reprezentant Dominikany zdobył 26 punktów oraz miał siedem zbiórek i cztery asysty.

"Czuję, że naprawdę jest do nas przywiązany. Wykonał dobrą pracę. Wiedział, kiedy grać w środku, a kiedy zastawić i zrobić miejsce" - przyznał trener Celtics Brad Stevens.

28 punktów dołożył Tatum. Natomiast w zespole gości najskuteczniejszy był Joel Embiid, który zdobył 31 punktów.

"Gra jednak zaczyna się od obrony. Czuję, że nie spisałem się dobrze w tym spotkaniu. Jednak wszyscy jesteśmy źli. Zdecydowanie to nie było nasze prawdziwe oblicze. Myślę, że kiedy wszyscy gramy na swoim poziomie, jesteśmy najlepszą drużyną w defensywie. Nie wykonaliśmy jednak planu na ten mecz" - ocenił Embiid.

Drugi mecz tych zespołów w czwartek również w Bostonie.



Wynik poniedziałkowego meczu play off w NBA:

Konferencja Wschodnia:

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 117:101

Stan rywalizacji w półfinale play off do czterech zwycięstw: 1-0 dla Bostonu.