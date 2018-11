NBA. Cavaliers coraz bliżej dna

Coraz gorzej wygląda sytuacja uczestników czterech ostatnich finałów ligi NBA i jej triumfatorów z 2016 roku koszykarzy Cleveland Cavaliers. W sobotę ponieśli ósmą porażkę w dziewiątym meczu tego sezonu, tym razem na wyjeździe z Charlotte Hornets 94:126.





Cavaliers wyraźnie nie radzą sobie po odejściu latem do Los Angeles Lakers swojej największej gwiazdy LeBrona Jamesa. Po szóstej porażce został zwolniony trener Tyronn Lue, który w 2016 roku w debiutanckim sezonie doprowadził "Kawalerzystów" do mistrzostwa. Tymczasowo zastępuje go dotychczasowy asystent Larry Drew, ale i pod jego wodzą zespół sobie nie radzi. Z bilansem 1-8 jest najsłabszy w całej lidze.

Po sobotnim meczu Drew przyznał, że jest bezradny. "Ta drużyna ewidentnie zmierza w innym kierunku, niż to miało miejsce w ostatnich czterech latach. Jako trener nadal muszę szukać rozwiązania. Staram się stosować różne kombinacje, ale nie wiem, co w tym zespole może zadziałać" - powiedział.

W spotkaniu z Hornets Cavaliers nie mieli wiele do powiedzenia. Słabo radzili sobie w obronie i stracili aż 126 punktów. Najskuteczniejszy w zespole gospodarzy był Jeremy Lamb, którego dorobek 19 pkt jest najlepszy w tym sezonie.

Swoją klasę w sobotę pokazał natomiast James. Zdobył 28 punktów dla Lakers, którzy pokonali na wyjeździe Portland Trail Blazers 114:110. To ich pierwsze zwycięstwo nad tym rywalem od 2014 roku, po serii 16 kolejnych porażek. Po 30 punktów dla drużyny gospodarzy rzucili Damian Lillard i CJ McCollum. Głownie dzięki ich staraniom Blazers byli bliscy odrobienia dwudziestopunktowej straty z początku czwartej kwarty, ale na dogonienie "Jeziorowców" zabrakło czasu.

Najbardziej emocjonującą końcówkę meczu obejrzeli kibice w Indianapolis, gdzie miejscowi Pacers pokonali Boston Celtics 102:101. Bohaterem meczu został Victor Oladipo, który rozstrzygający rzut za trzy punkty oddał 3,4 s przed końcową syreną.

Sobotnie mecze NBA:

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 109:99

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 126:94

Indiana Pacers - Boston Celtics 102:101

Atlanta Hawks - Miami Heat 123:118

Chicago Bulls - Houston Rockets 88:96

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 109:95

Denver Nuggets - Utah Jazz 103:88

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 110:114

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Toronto 8 1 .889

2. Boston 6 3 .667

3. Philadelphia 6 4 .600

4. Brooklyn 3 6 .333

5. New York 3 6 .333

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 7 1 .875

2. Indiana 7 3 .700

3. Detroit 4 4 .500

4. Chicago 2 8 .200

5. Cleveland 1 8 .111

SOUTHEAST DIVISION

1. Charlotte 5 5 .500

2. Miami 3 5 .375

3. Atlanta 3 6 .333

4. Orlando 2 6 .250

5. Washington 1 7 .125

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 8 1 .889

2. Portland 6 3 .667

3. Oklahoma City 4 4 .500

4. Minnesota 4 5 .444

5. Utah 4 5 .444

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 9 1 .900

2. Sacramento 6 3 .667

3. LA Clippers 5 4 .556

4. LA Lakers 4 5 .444

5. Phoenix 1 7 .125

SOUTHWEST DIVISION

1. San Antonio 6 2 .750

2. Memphis 5 2 .714

3. New Orleans 4 5 .444

4. Houston 3 5 .375

5. Dallas 2 7 .222