NBA. Dirk Nowitzki: Nie porównujcie do mnie Luki Donczicia

Dirk Nowitzki, który przechodzi rehabilitację, by móc zainaugurować swój 21. sezon NBA w barwach Dallas Mavericks nie chce, by media porównywały do niego 19-letniego Słoweńca Lukę Donczicia, klubowego kolegę. "Nie miałem tej pewności siebie, co on" - powiedział Niemiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szczęście sprzyjało Asseco Arce Gdynia. Wideo Eurosport

"Nie ma co porównywać Luki do mnie. Nie miałem takiej pewności siebie jak on, gdy trafiłem do NBA 20 lat temu. Nie byłem pewien, czy się tu nadaję, a on po prostu wiedział, że tu trafi i to +niesie+ go na parkiecie. Gra bez strachu. Jest zupełnie inny" - powiedział dziennikarzowi "The New York Times" 40-letni niemiecki koszykarz.

Reklama

Debiutujący w NBA Słoweniec, mistrz Europy i mistrz Euroligi z Realem Madryt, w pierwszych 10 ligowych spotkaniach notował średnio 19,8 pkt, 6,5 zbiórek i 4,4 asysty.

Nowitzki podkreślił też, że rozgrywki za oceanem zmieniły się bardzo od czasu, gdy debiutował w nich w 1998 roku i obecny, szybki styl gry sprzyja młodemu Doncziciowi.

"20 lat temu liga była bardziej fizyczna pod koszem - po prostu wysocy wpychali się pod tablice i dominowali. Teraz wszystkie takie zagrania są gwizdane jako faule. Jego (Donczicia - przyp.) styl gry jest idealny do obecnie obowiązującego trendu" - podkreślił Nowitzki, który w kwietniu poddał się operacji lewej nogi i z tego powodu nie gra od początku sezonu.

Występy niemieckiego koszykarza w 21. sezonie w barwach Dallas będą oznaczać rekord ligi, bo nikt wcześniej nie był tak długo związany z jednym klubem. Przez 21 lat w NBA grali wcześniej Robert Parish, Kevin Willis i Kevin Garnett, ale w różnych ekipach.

olga/ cegl/