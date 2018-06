NBA: Dwyane Casey trenerem Detroit Pistons

Dwyane Casey został trenerem koszykarzy Detroit Pistons - poinformował właściciel klubu NBA Tom Gores. Warunków umowy nie ujawniono, ale według agencji AP będzie ona obowiązywać pięć lat.

Zdjęcie Detroit Pistons /Getty Images



Przed miesiącem Casey został zwolniony przez Toronto Raptors, gdy drużyna drugi raz z rzędu przegrała w play off NBA z Cleveland Cavaliers.



W kanadyjskim zespole pracował przez siedem lat. W ostatnim sezonie zasadniczym jego podopieczni wygrali 59 z 82 meczów, bijąc rekord klubowy i zajęli pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej. Sam Casey był wśród nominowanych przez kolegów-szkoleniowców do nagrody dla najlepszego trenera.



Bilans pracy Caseya w siedmiu sezonach zasadniczych to 320 zwycięstw i 238 porażek.