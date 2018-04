NBA. Frank Vogel nie jest już trenerem Orlando Magic

Frank Vogel nie jest już trenerem koszykarzy Orlando Magic - poinformował klub z Florydy. W zakończonym w środę sezonie zasadniczym NBA zawodnicy Magic wygrali 25 spotkań i doznali 57 porażek, zajmując 14., przedostatnią lokatę w Konferencji Wschodniej.

Zdjęcie Frank Vogel /AFP

To już piąty szkoleniowiec zwolniony w sześciu ostatnich latach, w których Orlando nie udało się awansować do play off. Po raz ostatni koszykarze tej ekipy grali w nich w sezonie 2011/12, gdy prowadził ich Stan Van Gundy.

44-letni obecnie Vogel był trenerem Magic od 2016 r. Jego bilans w klubie z Florydy to 54 wygrane i 110 porażek.

To drugi szkoleniowiec zwolniony po sezonie zasadniczym - jako pierwszy pożegnał się z pracą po zakończeniu sezonu regularnego Jeff Hornacek z New York Knicks.