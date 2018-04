NBA. Golden State i Philadelphia w półfinałach konferencji

Koszykarze Golden State Warriors i Philadelphia 76ers awansowali do półfinałów konferencji ligi NBA. W piątych meczach pierwszej rundy play off "Wojownicy" pokonali na własnym parkiecie San Antonio Spurs 99:91, a "Szóstki" wygrały u siebie z Miami Heat 104:91.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euroliga. Valencia potrzebowała dogrywki z Maccabi FOX. Wideo Eurosport

Broniący tytułu Warriors mieli w spotkaniu w Oakland chwile niepewności. Na początku czwartej kwarty prowadzili różnicą 14 punktów, ale w ostatniej minucie tej odsłony przewaga zmalała do zaledwie dwóch punktów (93:91). W decydującym momencie o zwycięstwie gospodarzy, wciąż występujących bez kontuzjowanego Stephena Curry'ego, przesądził Kevin Durant.

Reklama

W całym spotkaniu zdobył 25 pkt, miał sześć zbiórek i pięć asyst. Wspierali go Klay Thompson - 24 pkt oraz wszechstronny Draymond Green - 17 pkt, 19 zbiórek i siedem asyst. Wśród pokonanych wyróżnili się LaMarcus Aldridge - 30 i 12 zb. oraz Australijczyk Patty Mills - 18.

"To była prawdziwa batalia. Jesteśmy szczęśliwi, że wyszliśmy z niej zwycięsko" - przyznał trener zespołu z Kalifornii Steve Kerr.

W półfinale Konferencji Zachodniej jego podopieczni zmierzą się z New Orleans Pelicans, którzy jako pierwsi w lidze wywalczyli awans, będąc jedynym zespołem, który potrzebował do tego tylko czterech spotkań. Wyeliminowali wyżej rozstawionych Portland Trail Blazers. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę w Oakland.

Na Wschodzie pierwszym zespołem, który wystąpi w półfinale są Sixers, dzięki wtorkowemu zwycięstwu nad Miami. Liderami gospodarzy byli J.J. Redick - 27, kameruński środkowy Joel Embiid - 19 i 12 zb oraz australijski rozgrywający Ben Simmons - 14, 10 zb. i sześć asyst. Najwięcej punktów dla pokonanych uzyskał Kanadyjczyk Kelly Olynyk - 18.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euroliga. Real Madryt z przytupem zakończył fazę grupową. Wideo Eurosport

"Nadal mamy wiele do zaoferowania. Jesteśmy podekscytowani, to pewne" - powiedział trener Philadelphii Brett Brown. Jego drużyna awansowała do drugiej rundy play off pierwszy raz od 2012 roku.

Wiele wskazuje, że jej rywalem w półfinale będzie zespół Boston Celtics, któremu - po wygranej z Milwaukee Bucks 92:87 - do awansu brakuje tylko jednej wygranej.

Wyniki wtorkowych meczów pierwszej rundy play off w lidze koszykarzy NBA:

Konferencja Wschodnia:

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 92:87

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Boston Celtics)

Philadelphia 76ers - Miami Heat 104:91

(Philadelphia 76ers wygrali 4-1 rywalizację play off do czterech zwycięstw)

Konferencja Zachodnia:

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 99:91 (Golden State warriors wygrali 4-1 rywalizację play off do czterech zwycięstw).