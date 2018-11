NBA. Indywidualne popisy Embiida, Jokica i Townsa

Koszykarze Philadelphia 76ers pokonali u siebie Charlotte Hornets 133:132 po dogrywce. Joel Embiid zdobył dla zwycięzców 42 punkty i miał 18 zbiórek. Znakomite występy mieli w piątek w lidze NBA także Nikola Jokic i Karl-Anthony Towns, ale ich drużyny przegrały.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Strasznie modna liga NBA. Wideo Eurosport

Kameruński center Sixers należy w tym sezonie do czołowych graczy ligi. Jest wiceliderem klasyfikacji strzelców ze średnią 28,8 pkt (za Stephenem Curry z Golden State Warriors - 29,5). 24-letni i mierzący 213 cm Embiid jest typem nowoczesnego środkowego, skutecznego nie tylko pod koszem, ale także potrafiącego grać na obwodzie.

Reklama

W dramatycznym spotkaniu z Charlotte to on najpierw doprowadził rzutami wolnymi do dogrywki (119:119), a potem ustalił dorobek zespołu, trafiając obydwa osobiste na sześć sekund przed końcem dodatkowego czasu gry, co dało wówczas gospodarzom prowadzenie 133:129. W całym spotkaniu trafił 11 z 18 rzutów z gry, w tym jeden z dwóch "za trzy" oraz 19 z 22 wolnych. Miał dwie zbiórki w ataku i aż 16 w obronie.

- Po prostu wykonuję moją pracę. Jeśli ekipa mnie potrzebuje, jestem tam gdzie trzeba - przyznał Embiid.

- Trudno jest utrzymać go z daleka od linii rzutów wolnych, bo jest bardzo fizycznym graczem. Może rzucać za trzy punkty, grać jeden na jednego, jest mocno zbudowany, więc tylko najtwardsi obrońcy mogą z nim rywalizować w każdym miejscu parkietu - powiedział środkowy Hornets Cody Zeller.

Kolejnymi strzelcami w zespole "Szóstek" byli australijski rozgrywające Ben Simmons - 22 (także 13 asyst i osiem zbiórek) oraz chorwacki skrzydłowy Dario Saric - 18. Wśród pokonany wyróżnili się Kemba Walker - 30 i Jeremy Lamb - 17.

Znakomity indywidualny występ zanotował w piątek także Serb Jokic, który dla Denver Nuggets zdobył 37 pkt i miał 21 zbiórek, ale jego zespół niespodziewanie przegrał u siebie z Brooklyn Nets 110:112. To jego trzecia porażka w sezonie.

Decydujące punkty przy remisie uzyskał Caris LeVert na 0,3 s przed końcem czwartej kwarty. Goście zdobyli sześć ostatnich punktów w meczu, a ich liderami byli D'Angelo Russell - 23 i Jarrett Allen - 17.

Podobne odczucia jak Jokic mógł mieć kolejny środkowy - Karl-Anthony Towns z Minnesota Timbewolves. Wprawdzie zdobył 39 pkt i miał 19 zbiórek, ale to nie wystarczyło - jego zespół przegrał na wyjeździe z Sacramento Kings 110:121. Dobry mecz w zespole "Leśnych Wilków" rozegrał także Derrick Rose - 21 pkt, 6 zbiórek i 5 asyst. W drużynie gospodarzy wyróżnili się Willie Cauley-Stein - 25 i Iman Shumpert - 17.

Ostatni taki przypadek, gdy trzech graczy ligi NBA przekroczyło jednego dnia 35 punktów i 15 zbiórek odnotowano w listopadzie 1992 roku. Byli to Charles Barkley, Dominique Wilkins i Tom Gugliotta.

Pretendujący do czołowego miejsca w Konferencji Wschodniej Boston Celtics przegrali w Salt Lake City z Utah Jazz 115:123. Bohaterem gospodarzy był Australijczyk Joe Ingles, który wyrównał rekord kariery zdobywając 27 pkt i uzyskał najwięcej w sezonie siedem asyst. Donovan Mitchell i Joe Crowder dodali dla zwycięzców - odpowiednio - 21 i 20 pkt. Dla Celtics Terry Rozier zdobył 22, a Jayson Tatum - 21.

Gordon Hayward, lider "Jazzmanów" w latach 2010-17, występujący obecnie w Celtics, został przywitany w hali gwizdami i buczeniem. Zdobył 13 pkt i miał siedem asyst.

Po tej porażce ekipa z Bostonu (7-5) spadła na piąte miejsce w Konferencji Wschodniej, gdzie prowadzą Toronto Raptors (11-1) przed Milwaukee Bucks (9-2), Philadelphią i Indiana Pacers (po 8-5). Na Zachodzie liderami są broniący tytułu Golden State Warriors (10-2), przed Portland Trail Blazers i Denver Nuggets (po 9-3).

Zdjęcie Joel Embiid #21 z Philadelphii 76ers / Getty Images

Wyniki i tabele:



Orlando Magic - Washington Wizards 117:108

Philadelphia 76ers - Charlotte Hornerts 133:132 (po dogr.)

Atalanta Hawks - Detroit Pistons 109:124

Miami Heat - Indiana Pacers 102:110

Denver Nuggets - Brooklyn Nets 110:112

Utah Jazz - Boston Celtcs 123:115

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 121:110

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P proc.

1. Toronto 11 1 .917

2. Philadelphia 8 5 .615

3. Boston 7 5 .583

4. Brooklyn 6 6 .500

5. New York 4 8 .333

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 9 2 .818

2. Indiana 8 5 .615

3. Detroit 6 5 .545

4. Chicago 3 9 .250

5. Cleveland 1 10 .091

SOUTHEAST DIVISION

1. Charlotte 6 6 .500

2. Miami 5 6 .455

3. Orlando 5 7 .417

4. Atlanta 3 9 .250

5. Washington 2 9 .182

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 9 3 .750

2. Portland 9 3 .750

3. Oklahoma City 7 4 .636

4. Utah 6 6 .500

5. Minnesota 4 9 .308

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 10 2 .833

2. Sacramento 7 5 .583

3. LA Clippers 6 5 .545

4. LA Lakers 5 6 .455

5. Phoenix 2 9 .182

SOUTHWEST DIVISION

1. Memphis 6 4 .600

2. San Antonio 6 4 .600

3. New Orleans 5 6 .455

4. Houston 4 6 .400

5. Dallas 3 8 .273