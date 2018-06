NBA. James Harden wybrany MVP sezonu

James Harden został najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) NBA minionego sezonu. Koszykarz Houston Rockets, który w przeszłości dwa razy był drugi w tym plebiscycie, wyprzedził LeBrona Jamesa z Cleveland Cavaliers i Anthony'ego Davisa z New Orleans Pelicans.

Harden dołączył do Michaela Jordana i obaj są jedynymi zawodnikami, którzy mogą się pochwalić średnią min. 20 punktów, ośmiu asyst, pięciu zbiórek i 1,7 przechwytu w sezonie.

Gwiazdor "Rakiet" przewodził w statystykach sezonu zasadniczego pod względem liczby zdobytych punktów, trafionych "trójek" oraz meczów z przynajmniej 50-punktową zdobyczą. Tych ostatnich zanotował cztery. 28-letni zawodnik znacząco przyczynił się do 65 zwycięstw swojego zespołu.

W sezonie 2016/17 w wyścigu o tytuł MVP musiał uznać wyższość Russella Westbrooka z Oklahoma City Thunder, a trzy lata temu roku Stephena Curry'ego z Golden State Warriors.

"Uważam, że rok temu także zasłużyłem na to wyróżnienie. Te dwa sezony według mnie niczym się nie różniły. Ostatnie cztery lata to były jak ciągłe pukanie do drzwi. Wreszcie się udało. Każdego roku starasz się wrócić i być lepszym niż byłeś w poprzednim sezonie, by wreszcie dostać do rąk to trofeum" - podkreślił triumfator podczas poniedziałkowej gali w Santa Monica.

Nagrodę odebrał w towarzystwie matki i podkreślił, że zawsze bardzo go wspierała.

Harden dostał w plebiscycie na MVP 965 pkt, a 86 głosujących umieściło go na pierwszym miejscu. Drugi James, który w przeszłości cztery razy otrzymał statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika, miał 738 pkt i 15 wskazań na pierwszej pozycji. Davis zgromadził 445 pkt i nikt nie typował go na czele zestawienia.

Najlepszym trenerem wybrano Dwane'a Caseya z Toronto Raptors. Doprowadził swoją drużynę do pierwszego miejsca w Konferencji Wschodniej po raz pierwszy w historii klubu. Działacze jednak w maju podjęli decyzję o nieprzedłużeniu z nim umowy, gdy drużyna drugi raz z rzędu przegrała w play off NBA z Cleveland Cavaliers.

Nagrody koszykarskiej ligi NBA w sezonie 2017/18:

Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) - James Harden (Houston Rockets)



Najlepszy trener - Dwane Casey (Toronto Raptors)



Najlepszy debiutant - Ben Simmons (Philadelphia 76ers)



Najlepszy obrońca - Rudy Gobert (Utah Jazz)



Najlepszy menedżer - Daryl Morey (Houston Rockets)



Najlepiej rozwijający się zawodnik - Victor Oladipo (Indiana Pacers)