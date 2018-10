NBA. James poprowadził Lakers do wygranej z Nuggets

LeBron James uzyskał 28 punktów oraz miał po 11 zbiórek i asyst, a jego Los Angeles Lakers pokonali Denver Nuggets 121:114 w meczu koszykarskiej NBA. Bez zwycięstwa pozostaje niedawny klub Jamesa - Cleveland Cavaliers, który wystąpił w czterech ostatnich finałach ligi.

James, który w zespole z Los Angeles gra od początku tego sezonu, popisał się 74. tzw. triple-double w karierze. 33-letni Amerykanin cieszył się ze zwycięstwa przed własną publicznością po raz pierwszy, natomiast Nuggets doznali pierwszej porażki w rozgrywkach.

Spotkanie oglądał legendarny koszykarz gospodarzy Kobe Bryant.

- Oczywiście, że go widziałem. To, co zrobił dla tego klubu przez ponad 20 lat, jest naprawdę czymś wielkim. Najpierw miałem okazję grać przeciwko niemu, a teraz mam taką samą koszulkę jak on. To naprawdę coś wyjątkowego - powiedział o byłym rywalu James.

Kilka minut przed zakończeniem ostatniej kwarty to goście prowadzili różnicą ośmiu punktów. Wtedy jednak Lakers zaczęli seryjnie zdobywać punkty, m.in. po dwóch z rzędu celnych rzutach za trzy Lance'a Stephensona, dzięki czemu odrobili stratę z nawiązką.

- W kilku poprzednich meczach kiedy byliśmy z tyłu, pozostawaliśmy z tyłu. Dziś znów mieliśmy stratę, ale nauczyliśmy się na błędach, a to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu - dodał James.

Dla gości najwięcej punktów - 24 - zdobył Serb Nikola Jokić. Nuggets mieli najlepszy początek sezonu od 2009 roku.

Bardzo słabo wiedzie się z kolei koszykarzom Cleveland Cavaliers, którzy - z Jamesem w składzie - grali w wielkim finale ligi NBA w czterech ostatnich sezonach, a w 2016 zdobyli mistrzostwo. W czwartek rozegrali piąte spotkanie w tym sezonie i ponieśli piątą porażkę - tym razem w Detroit z drużyną Pistons 103:110.

Gospodarze mogą z kolei pochwalić się kompletem zwycięstw po czterech meczach. Ich najlepszym zawodnikiem był Andre Drummond, który zdobył 26 punktów i miał 22 zbiórki.

W pozostałych czwartkowych meczach koszykarze Orlando Magic ulegli przed własną publicznością Portland Trail Blazers 114:128, natomiast Oklahoma City Thunder przegrała u siebie z Boston Celtics 95:101.

Wyniki czwartkowych meczów:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 110:103

Orlando Magic - Portland Trail Blazers 114:128

Oklahoma City Thunder - Boston Celtics 95:101

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 121:114