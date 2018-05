NBA. Jayson Tatum wyrównał osiągnięcie Larry'ego Birda

Jayson Tatum to zawodnik, który ostatnio jest na ustach wszystkich fanów NBA. Koszykarz Boston Celtics niedawno skończył 20 lat i na parkietach najlepszej ligi świata gra dopiero pierwszy sezon. Z każdym kolejnym meczem jego talent świeci coraz mocniej. W starciu z Philadelphia 76ers rzucił 28 punktów, a jego zespół wygrał 117-101.

To było pierwsze spotkanie w półfinale Konferencji Wschodniej. Drużyna Tatuma nie była jego faworytem, ale od początku grała znakomicie. Młody koszykarz ponownie udowodnił, że zasługuje na tytuł najlepszego debiutanta sezonu.

28 punktów to jego najlepszy wynik w fazie play-off. Na dodatek Tatum po raz trzeci z rzędu zdobył co najmniej 20 „oczek” w tej części sezonu. Tym samym został pierwszym „rookie” od czasów Larry’ego Birda, który osiągnął coś takiego. Były koszykarz także Celtics popisał się takimi statystykami w 1980 roku.

W ekipie z Filadelfii zagrał za to Ben Simmons. Ten zawodnik występuje w NBA drugi sezon, ale ma status pierwszorocznika. To dlatego, że przed rozpoczęciem poprzedniego doznał poważnej kontuzji stopy. Z tego powodu nie występował przez cały sezon. Władze ligi zgodziły się, aby traktować go jako „rookie” w obecnym cyklu. To właśnie Simmons jest ponoć najbliżej tytułu najlepszego debiutanta.

To bardzo nie podoba się fanom Celtics, którzy dali temu wyraz podczas rozegranego z nocy z poniedziałku na wtorek starcia.

Kiedy Simmons stał na linii rzutów wolnych kibice w hali w Bostonie krzyczeli: „to nie rookie, to nie rookie”. Gdy to samo robił Tatum skandowali: to jest rookie, to jest rookie”.

Simmons rzucił w pierwszym półfinale na wschodzie 18 punktów. Grał jednak o wiele gorzej niż Tatum.

- Jayson był świetny. Ma niesamowity rok. Kiedy na niego patrzę, to widzę, że gra zdecydowanie bardziej dojrzale niż wskazuje jego wiek. Potrafi zdobywać punkty na wiele sposobów. Zagrał wspaniale – powiedział trener 76ers Brett Brown.

Drugie spotkanie w tej parze w czwartek również w Bostonie.