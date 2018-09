NBA. Jimmy Butler i Minnesota Timberwolves w impasie

Amerykańskie media zajmujące się ligą NBA szeroko w ostatnich dniach rozpisują się o impasie pomiędzy Jimmym Butlerem i Minnesota Timberwolves. Jeden z najważniejszych koszykarzy "Wilków" poprosił o transfer z klubu, lecz szefowie tej drużyny wcale nie zamierzają ulegać jego żądaniom.

Chociaż o niezadowoleniu Butlera z sytuacji w klubie z Minneapolis mówiono już na wiosnę, to sprawy nabrały przyspieszenia w poniedziałek. Wtedy to 29-letni koszykarz spotkał się z szefami Timberwolves i poprosił o zgodę na odejście z klubu. Klub z Minneapolis, który w dużej mierze właśnie dzięki Butlerowi powrócił w minionym sezonie po 14 latach do rozgrywek fazy play-off, nie zamierza jednak podejmować żadnych rozmów dotyczących transferu. Decyzje w tej sprawie podejmuje nie tylko pełniący podwójną rolę prezydenta klubu i głównego szkoleniowca Tom Thibodeau, ale także właściciel "Wilków" Glen Taylor.

Sytuacja klubu z Minneapolis nie jest jednak łatwa. Po sezonie 2018/2019 Butlerowi wygasa kontrakt i zdaniem serwisu "The Athletic" zapowiedział on już, że nie zamiaru podpisać nowego. Wiosną media informowały, że nie zgodził się wtedy na propozycję czteroletniej umowy wartej 110 milionów dolarów.

"The Athletic" poinformował również, że Butler przedstawił listę trzech klubów do których chciałby zostać wytransferowany. Są na niej Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets i New York Knicks. Wszystkie te zespoły latem przyszłego roku będą dysponować wolnymi środkami, które pozwolą im zaproponować Butlerowi maksymalny kontrakt. Clippers i Nets stać będzie nawet na podpisanie nawet dwóch takich umów, a za rok na rynku tzw. wolnych agentów znajdą się tak renomowani gracze jak Kawhi Leonard i Kyrie Irving.

Butler został pozyskany przez Timberwolves w wymianie z Chicago Bulls w czerwcu ubiegłego roku. W minionym sezonie wystąpił w 59 meczach "Wilków" i zdobywał w nich średnio ponad 22 punkty, notował także po pięć zbiórek i asyst. 29-latek występuje na zawodowych parkietach od 2011 roku. W tym czasie dwukrotnie wybierano go do trzeciej piątki sezonu, czterokrotnie znalazł się również w drugiej piątce najlepszych obrońców. Dodatkowo w 2015 roku został uznany za koszykarza, który poczynił największe postępy w lidze NBA.

Wojciech Malinowski