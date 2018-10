NBA. Jimmy Butler rozpocznie nowy sezon w zespole "Wilków"

Wiele wskazuje na to, że chociaż Jimmy Butler domaga się od władz Minnesota Timberwolves transferu do innego klubu, to 29-latek rozpocznie nowy sezon NBA w drużynie "Wilków".

Sytuacja Butlera zdominowała w ostatnich tygodniach konferencje prasowe z udziałem trenera Timberwolves Toma Thibodeau. Nie inaczej było również i po niedzielnym treningu, w którym uczestniczył także 29-letni koszykarz.

- Tak, spodziewam się, że rozpocznie z nami sezon - powiedział szkoleniowiec "Wilków" zapytany o to, czy Butler zagra w środowym meczu przeciwko San Antonio Spurs na rozpoczęcie nowego sezonu ligi NBA.

Butler opuścił większość okresu przygotowawczego do nowych rozgrywek, co było konsekwencją wniosku o transfer złożonego w lipcu. Do zajęć wrócił w minionym tygodniu i jak poinformowały media już na pierwszym treningu starł się słownie nie tylko z partnerami i trenerami zespołu, ale również z generalnym menedżerem Scottem Laydenem.

Butler został pozyskany przez Timberwolves w lipcu ubiegłego roku po wymianie z Chicago Bulls. W dużej mierze to właśnie jego postawa pozwoliła "Wilkom" wywalczyć po 13 latach przerwy awans do rozgrywek play-off. Butler wystąpił w 59 spotkaniach i zdobywał w nich średnio 22,2 punktu na mecz.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że nowym klubem 29-latka może być Miami Heat. Negocjacje w sprawie przejścia Butlera na Florydę były już na tyle zaawansowane, że oba kluby wymieniły się informacjami medycznymi na temat koszykarzy, którzy mieli uczestniczyć w wymianie. W ostatniej chwili rozmowy zostały jednak zerwane.

Wojciech Malinowski