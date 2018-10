NBA. Klay Thompson pobił rekord Stephena Curry'ego

Wydarzeniem poniedziałkowych meczów w lidze NBA był wyczyn rzucającego obrońcy Golden State Warriors Klaya Thompsona. W wygranym 149:124 meczu przeciwko Chicago Bulls 28-latek trafił aż czternastokronie za trzy punkty i pobił tym samym rekord trzynastu "trójek" w jednym spotkaniu należący dotychczas do Stephena Curry'ego, kolegi z zespołu "Wojowników".

Na wykręcenie tak fantastycznego osiągnięcia Thompson potrzebował zaledwie 27 minut spędzonych na parkiecie. W tym czasie zdołał jednak oddać 29 rzutów z gry, z których trafił 18. 24 wykonał zza linii oddalonej od kosza o 7,24 metra i aż 14 było z nich celnych. 28-latek wykorzystał również dwa rzuty wolne, co łącznie dało mu 52 zdobyte punkty.

Dotychczasowy rekord Stephena Curry'ego ustanowiony został w listopadzie 2016 roku, gdy rozgrywający "Wojowników" aż trzynastokrotnie trafił za trzy punkty w meczu przeciwko New Orleans Pelicans. W pewien sposób rekord został w rodzinie, gdyż nie tylko obaj ci koszykarze reprezentują jeden zespół, ale są ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni, a duet tych znakomitych strzelców z dystansu znany jest jako "Splash Brothers".

- Nie wiem, czy byłbym w stanie ustanawiać takie rekordy, gdyby nie system gry, który mamy w zespole, a także moi koledzy z drużyny. Tuż przed rozpoczęciem drugiej połowy Stephen powiedział do mnie "idź na rekord. To pokazuje, jak bardzo myśli on o zespole i kolegach. Inni gracze również tak postępują, wszyscy starali mi się dograć piłkę w odpowiednich momentach - powiedział Thompson, który w 2016 roku zdobył aż 60 punktów w meczu przeciwko Indiana Pacers.

- Kilka moich rzutów było zapewne wymuszonych, ale tak się dzieje, gdy starasz się pobić jeden z rekordów. Nerwy nie są wtedy twoim sprzymierzeńcem. Ostatecznie był to jednak fantastyczny wieczór, którego nie zapomnę do końca życia - dodał trzykrotny mistrz NBA z zespołem "Wojowników".

Golden State Warriors wygrali w poniedziałek z Chicago Bulls 149:124. Już do przerwy zdobyli przeciwko "Bykom" aż 92 punkty i prowadzili różnicą 42 "oczek". Była to siódma wygrana w sezonie kalifornijskiej drużyny w ósmym rozegranym spotkaniu.

Wojciech Malinowski

Zdjęcie Klay Thompson (Golden State Warriors) / Getty Images

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Chicago Bulls - Golden State Warriors 124:149

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 116:111

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 93:103

Miami Heat - Sacramento Kings 113:123

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 124:109

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 124:120

New York Knicks - Brooklyn Nets 115:96

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 113:92

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 113:108 (po dogrywce)

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Toronto 6 1 .857

2. Boston 4 2 .667

3. Philadelphia 4 3 .571

4. Brooklyn 2 5 .286

5. New York 2 5 .286

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 7 0 1.000

2. Detroit 4 1 .800

3. Indiana 4 3 .571

4. Chicago 2 5 .286

5. Cleveland 0 6 .000

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 3 3 .500

2. Charlotte 3 4 .429

3. Atlanta 2 4 .333

4. Orlando 2 4 .333

5. Washington 1 5 .167

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 5 1 .833

2. Portland 4 2 .667

3. Utah 4 2 .667

4. Minnesota 3 4 .429

5. Oklahoma City 1 4 .200

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 7 1 .875

2. LA Clippers 4 2 .667

3. Sacramento 4 3 .571

4. LA Lakers 2 5 .286

5. Phoenix 1 5 .167

SOUTHWEST DIVISION

1. New Orleans 4 2 .667

2. San Antonio 4 2 .667

3. Memphis 3 2 .600

4. Dallas 2 5 .286

5. Houston 1 4 .200