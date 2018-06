NBA. Kobe Bryant w październiku wyda autobiografię

Jedna z legend koszykarskiej ligi NBA Kobe Bryant, który karierę zakończył w 2016 r., przygotowuje autobiografię. Książka zatytułowana "The Mamba Mentality: How I Play" ma trafić do sprzedaży 23 października, czyli w pierwszym tygodniu inauguracji sezonu 2018/19.

Pięciokrotny mistrz NBA (2000-02, 2009-10) poinformował o planach na jednym z serwisów społecznościowych. W książce "Mentalność Mamby. Jak gram" odsłoni kulisy pracy mentalnej i fizycznej podczas 20 sezonów spędzonych na parkietach NBA w Los Angeles Lakers. Wstęp napisali wybitny trener Chicago Bulls i Lakers Phil Jackson oraz hiszpański koszykarz Pau Gasol, który przez sześć sezonów występował w ekipie "Jeziorowców" razem z "Czarną Mambą" (taki pseudonim miał Bryant).



"Po raz pierwszy w historii własnymi słowami Bryant ukazuje szczegółowo proces treningu, krok po kroku mentalne i fizyczne przygotowanie, pozwalające odnosić sukcesy. Czytelnicy dowiedzą się, w jaki sposób rozpracowywał rywali i kierował swoją pasją" - napisał wydawca autobiografii.

Bryant zdobył w lidze 33 643 punktów, co daje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów (więcej od niego mają tylko Abdul-Jabbar - 38 387 i Karl Malone - 36 928). W trakcie kariery rozegrał 1346 meczów w sezonie zasadniczym i 220 w fazie play off. Średnio zdobywał odpowiednio 25 i 25,6 pkt. W pożegnalnym występie 14 kwietnia 2016 przeciwko Utah Jazz (101-96) uzyskał aż 60 punktów, trafiając 22 z 50 rzutów z gry. Karierę zakończył w wieku 37 lat. W rok po tym wydarzeniu książkę o nim "Kobe Bryant.Showman" napisał Roland Lazenby.

Został wybrany w drafcie 1996 roku z numerem 13 przez Charlotte Hornets, po czym "Szerszenie" oddały go do Lakers za środkowego Vlade Divaca.



Dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012), 18. razy wybierany do Meczu Gwiazd NBA, stał się piątym zawodnikiem w historii, który rozegrał 20 sezonów i pierwszym, który przez tak długi czas związany był z tylko jednym klubem. Lakers zastrzegli w grudniu dwa numery koszulek, z którymi grał - 8 i 24.