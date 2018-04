NBA. Koszulki Stephena Curry'ego wciąż najpopularniejsze

Trzeci sezon z rzędu to koszulki gwiazdy Golden State Warrriors Stephena Curry'ego cieszyły się największym zainteresowaniem wśród fanów ligi NBA. Koszulki "Wojowników" zajęły jednocześnie pierwsze miejsce w sprzedaży wśród zespołów najlepszej ligi świata.

Zdjęcie Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors takes a shot against Kyrie Irving #11 of the Boston Celtics during the first quarter at TD Garden on November 16, 2017 in Boston /Getty Images

Kontuzjowany obecnie Curry, który do gry w fazie play-off najwcześniej powróci w półfinale Konferencji Zachodniej, w rankingu zawodników wyprzedził Lebrona James (Cleveland Cavaliers), swojego kolegę z drużyny Kevina Duranta, Giannisa Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) i Kyrie Irvinga (Boston Celtics). Czwarte miejsce Greka Antetokounmpo oznacza, że nie tylko awansował on aż o pięć pozycji w porównaniu z poprzednim sezonem, ale również stał się najwyżej sklasyfikowanym koszykarzem drużyny "Kozłów" w historii tego rankingu.

Szóste miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator nagrody MVP Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), a dziewiąte James Harden z Houston Rockets, który uznawany jest za głównego kandydata do zdobycia tego wyróżnienia w obecnych rozgrywkach.

Z kolei wśród zespołów Golden State Warriors wyprzedzili Cleveland Cavaliers i Philadelphia 76-ers. Koszulki tego ostatniego zespołu nie cieszyły się tak wielką popularnością od sezonu 2002/2003, gdy gwiazdą ekipy był Allen Iverson. W bieżącym sezonie trzecie miejsce jest efektem popularności dwóch młodych gwiazd obecnej drużyny z Filadelfii: Joela Embiida i Bena Simmonsa, którzy indywidualnie uplasowali się na odpowiednio ósmej i dziesiątej pozycji.

Pierwszą piątkę w rankingu drużynowym uzupełniły zespoły Los Angeles Lakers i Boston Celtics.



