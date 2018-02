NBA. Kristaps Porzingis straci 10 miesięcy przez kontuzję

Koszykarz New York Knicks Kristaps Porzingis nie będzie mógł grać przez co najmniej 10 miesięcy. Łotysz przeszedł operację po zerwaniu przedniego więzadła krzyżowego lewego kolana.

Zdjęcie Kristaps Porzingis /AFP

Informację podał portal espn.com. Klub nie informuje jak długo potrwa przerwa.

22-latek nabawił się urazu 6 lutego, w spotkaniu Milwaukee Bucks (89:103).



"Jest oczywiście smutny, bo chciałby w tym trudnym czasie być z drużyną, ale z drugiej strony nie traci ducha i jest pozytywnie nastawiony. Myślę, że wróci jeszcze silniejszy, bo cały czas jest głodny gry" - powiedział klubowy kolega Łotysza reprezentant Turcji Enes Kanter.



W tym sezonie, swoim trzecim w NBA, Porzingis miał znakomite średnie - zdobywał średnio 22,7 pkt, miał 6,7 zbiórek i 2,4 bloki. To zaowocowało wyborem do Meczu Gwiazd, który odbędzie się 18 lutego w Los Angeles. Kontuzja przekreśliła jednak tegoroczne marzenie łotewskiego koszykarza.



Zastąpi go w składzie drużyny LeBrona Jamesa rozgrywający Charlotte Hornets Kemba Walker.



Zespół Knicks z bilansem 23-35 zajmuje 11. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, co przy absencji Łotysza daje nowojorczykom niewielkie szanse na awans do fazy play off.