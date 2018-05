NBA: LeBron James, James Harden i Anthony Davis nominowani do tytułu MVP

Obrońca Houston Rockets, James Harden oraz atakujący Cleveland Cavaliers LeBron James i Anthony Davis z New Orleans Pelicans mianowani zostali do tytułu najwartościowszego zawodnika ligi koszykówki NBA.

Zdjęcie James Harden /AFP



Tytuł przyznany zostanie 25 czerwca, cztery dni po zaplanowanym drafcie.



Harden uplasował się dwukrotnie na drugim miejscu tego prestiżowego plebiscytu. W minionym roku wyprzedził go Russell Westbrook, a w sezonie 2014/2015 Stephen Curry.



28-letni, czołowy zawodnik drużyny z Teksasu, remisującej aktualnie 1-1 w rywalizacji do czterech wygranych w finale Konferencji Zachodniej z Golden State Warriors, zdobywa w meczu średnio 30,4 pkt. Jego udziałem jest także 8,8 asyst oraz 5,4 zbiórek.



Młodszy od niego o trzy lata Davis legitymuje się meczowym dorobkiem 30,4 pkt, 11,1 zbiórek oraz 2,6 bloków.



Jeśli tytuł przypadnie najstarszemu z trójki 35-letniemu Jamesowi, to po raz drugi od sezonu 1998/1999 zawodnik w tym wieku uhonorowany zostanie tytułem MVP. Steve Nash był najwartościowszym graczem ligi mając 30 i 31 lat.



LeBron James, gwiazdor "Kawalerzystów" i czterokrotny zdobywca tego tytułu (2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 i 2012/2013) już po raz trzynasty jest w czołówce nominowanych. W sezonie zasadniczym zdobywał średnio 27,5 pkt, miał 9,1 asyst i 8,6 zbiórek.