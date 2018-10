NBA. LeBron James szósty w klasyfikacji wszech czasów

LeBron James awansował na szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby punktów uzyskanych w koszykarskiej lidze NBA. W sobotnim, wyjazdowym meczu z San Antonio Spurs (106:110) uzyskał 35 i powiększył dorobek do 31 202 punktów.

33-letni Amerykanin wyprzedził Niemca Dirka Nowitzkiego (31 187), który zmaga się z kontuzją stawu skokowego i na razie nie zagrał w tym sezonie w barwach Dallas Mavericks.

Sobotni dorobek Jamesa jest jego najwyższym, od kiedy przeniósł się do Lakers latem tego roku. W klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby rzutów z gry również jest szósty - 11 339. Prześcignął Shaquille'a O'Neala - 11 330.

"To faceci, z którymi rywalizowałem, z którymi grałem, których oglądałem jeszcze zanim zacząłem karierę w NBA i podziwiałem ich. Dirk zawsze był jednym z moich ulubionych zawodników, a Shaq to koszykarz, który chyba najbardziej zdominował ten sport. To, że w ogóle wymienia się moje i ich nazwiska w tej samej rozmowie, jest zaszczytem" - powiedział James, który w sobotę miał także 11 zbiórek i cztery asysty.

Do piątego miejsca w punktowej klasyfikacji, zajmowanego przez Wilta Chamberlaina, brakuje mu jeszcze 217 "oczek".

Najlepszym koszykarzem rywali w sobotę był DeMar DeRozan, który uzyskał 30 punktów, miał 12 zbiórek i osiem asyst.

Wciąż nie mogą przełamać się Cleveland Cavaliers, finaliści czterech ostatnich sezonów i triumfatorzy w 2016 roku. Po sobotniej porażce przed własną publicznością z Indiana Pacers 107:119 mają bilans 0-6 i obok Oklahoma City Thunder (0-4) jako jedyni jeszcze nie zdobyli punktu. To najgorszy początek sezonu "Kawalerzystów" od 1995 roku, kiedy przegrali siedem pierwszych spotkań.

W znacznie lepszych nastrojach są koszykarze Milwaukee Bucks, którzy w sześciu meczach jeszcze nie stracili punktu. W sobotę pokonali u siebie Orlando Magic 113:91. To najlepsze otwarcie sezonu tego klubu od 1971 roku, kiedy wygrali pierwsze siedem spotkań, a później wywalczyli tytuł. W poniedziałkowy wieczór Bucks zmierzą się z Toronto Raptors, którzy również mogą pochwalić się bilansem 6-0.

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:

Detroit Pistons - Boston Celtics 89:109

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 111:132

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 85:97

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 107:119

Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 105:103

Miami Heat - Portland Trail Blazers 120:111

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 117:96

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 113:91

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 110:106

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1. Toronto 6 0 1.000

2. Boston 4 2 .667

3. Philadelphia 3 3 .500

4. Brooklyn 2 3 .400

5. New York 1 5 .167

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 6 0 1.000

2. Detroit 4 1 .800

3. Indiana 4 2 .667

4. Chicago 2 4 .333

5. Cleveland 0 6 .000

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 3 2 .600

2. Charlotte 3 4 .429

3. Atlanta 2 3 .400

4. Orlando 2 4 .333

5. Washington 1 4 .200

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 4 1 .800

2. Portland 3 2 .600

3. Utah 3 2 .600

4. Minnesota 2 4 .333

5. Oklahoma City 0 4 .000

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 5 1 .833

2. LA Clippers 3 2 .600

3. Sacramento 3 3 .500

4. LA Lakers 2 4 .333

5. Phoenix 1 4 .200

SOUTHWEST DIVISION

1. New Orleans 4 1 .800

2. Memphis 3 2 .600

3. San Antonio 3 2 .600

4. Dallas 2 3 .400

5. Houston 1 4 .200