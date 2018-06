NBA. Media: Kawhi Leonard chce odejść z San Antonio Spurs

Amerykańskie media poinformowały w piątek, że lider San Antonio Spurs Kawhi Leonard chce jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu NBA zmienić klub. Chętnych na pozyskanie najbardziej wartościowego gracza finałów (MVP) z 2014 roku na pewno nie zabraknie.

Piątkowa informacja jest konsekwencją trwającego przez większą część minionego sezonu konfliktu pomiędzy 26-letnim koszykarzem, a działaczami drużyny z Teksasu. W minionych rozgrywkach Leonard rozegrał tylko dziewięć spotkań w barwach Spurs, a przez wiele miesięcy leczył kontuzję mięśnia uda. Klubowi lekarze twierdzili jednak, że pod koniec sezonu był już w pełni zdrowy, czemu jednak zaprzeczał sam zawodnik, który powoływał się na inne opinie lekarskie.

26-letni Leonard do czerwca 2020 roku ma wciąż ważny kontrakt z ekipą z San Antonio. Już za rok może go jednak wypowiedzieć i związać się nową, długoterminową umową z wybranym przez siebie zespołem.

Zadeklarowana przez tego znakomitego koszykarza chęć zmiany klubu zapewne zachęci jednak inne drużyny, by już teraz spróbować pozyskać go na zasadzie wymiany. Według nieoficjalnych informacji Leonard najbardziej zainteresowany byłby grą w Los Angeles Lakers. Kalifornijczycy w minionym sezonie wygrali co prawda tylko 35 spotkań i zabrakło ich w fazie play-off. Sytuacja finansowa pozwala im jednak myśleć o poważnych wzmocnieniach składu tego lata. Niezależnie od ewentualnych wymian Lakers mogą bowiem zaoferować maksymalne umowy dwóm koszykarzom, a do wzięcia będą m.in. Lebron James i Paul George.