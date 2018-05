NBA. Mike Budenholzer obejmie Milwaukee Bucks

Jak poinformowały w czwartek Associated Press i ESPN szefowie Milwaukee Bucks zdecydowali się zatrudnić Mike'a Budenholzera w roli nowego trenera drużyny. 48-letni szkoleniowiec ma podpisać z "Kozłami" czteroletni kontrakt.

Zdjęcie Mike Budenholzer, Milwaukee Bucks /Getty Images

Budenholzer doświadczenie trenerskie zdobywał u boku słynnego szkoleniowca San Antonio Spurs Gregga Popovicha i w roli jego asystenta czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza NBA. W 2013 roku rozpoczął pracę na własny rachunek z Atlanta Hawks, a drużynę "Jastrzębi" prowadził przez ostatnie pięć sezonów. W tym czasie osiągnął bilans 213 wygranych i 197 porażek. Czterokrotnie awansował z Hawks do rozgrywek play-off, a w sezonie 2014/2015 odpadł w nich dopiero w finale Konferencji Wschodniej, gdy na drodze Atlanty stanął Lebron James i jego Cleveland Cavaliers. Praca Budenholzera została wtedy doceniona nagrodą dla najlepszego trenera sezonu.

Reklama

W trwających wciąż rozgrywkach ligi NBA "Jastrzębie" wygrały jednak zaledwie 24 spotkania i szefowie klubu zdecydowali się rozwiązać umowę z tym 48-letnim szkoleniowcem. Budenholzer nie musiał jednak długo czekać na oferty, gdyż zainteresowani zatrudnieniem go byli nie tylko działacze Milwaukee Bucks, ale również Toronto Raptors, którzy po siedmiu sezonach zdecydowali się rozstać z Dwane'em Caseyem.

Ostatecznie jednak w rozmowach konkretniejsi okazali się szefowie "Kozłów". Bucks w bieżącym sezonie wygrali 44 spotkania w części zasadniczej, a w pierwszej rundzie play-off przegrali 2:4 w rywalizacji przeciwko wspomnianym Raptors. Za pracę podziękowano Joe Prunty'emu, który w styczniu zastąpił zwolnionego Jasona Kidda.

Niewątpliwie magnesem do podjęcia pracy właśnie z Bucks okazała się osoba Giannisa Antetokounmpo. Grecki skrzydłowy jest obecnie jedną z największych gwiazd ligi NBA i oczekuje się, że Budenholzer będzie potrafił wykorzystać w pełni jego umiejętności z korzyścią dla wyników drużyny. Dodatkowo od nowego sezonu Bucks przenoszą się do nowej, wybudowanej za 524 miliony dolarów, hali WESC (Wisconsin Entertainment and Sports Center).

Wojciech Malinowski