NBA. Porażka obrońców tytułu z Kings

Spore problemy kadrowe ma trener obrońców tytułu Golden State Warriors Steve Kerr - do kontuzjowanych koszykarzy Klaya Thompsona oraz Stephena Curry'ego dołączył Kevin Durant. W piątkowym meczu NBA ulegli u siebie dużo niżej notowanym Sacramento Kings 93:98.

Zdjęcie Steve Kerr /SID

"Na szczęście wszystkie kontuzje wydają się być tymczasowe. Jesteśmy w niezłej formie. Musimy po prostu przetrwać każdy kolejny mecz. Wierzę mocno, że na play off wszyscy wrócą" - powiedział Kerr.

Goście wygraną zapewnili sobie dopiero w ostatniej kwarcie, w której rywale sporo pudłowali w decydujących momentach. Była to trzecia w ostatnich czterech meczach przegrana "Wojowników", którzy z bilansem 52 zwycięstw i 17 porażek zajmują drugie miejsce w Konferencji Zachodniej i tracą dystans do liderów Houston Rockets (54-14). 22 punkty dla Kings zdobył Buddy Hield, w tym trzy w ostatniej minucie. Wśród pokonanych wyróżnił się Quinn Cook - 25 pkt, co jest jego rekordem kariery.

Goran Dragic poprowadził do zwycięstwa na wyjeździe Miami Heat nad Los Angeles Lakers 92:91. Słoweniec zdobył 30 pkt i oddał przesądzający o wygranej celny rzut na 15 sekund przed końcowa syreną. W ekipie "Jeziorowców" najskuteczniejszym był Julius Randle - 25 pkt.

Koszykarze Toronto Raptors pokonali po dogrywce Dallas Mavericks 122:115 i wyrównali klubowy rekord jedenastu wygranych z rzędu w rozgrywkach ligi NBA. W dodatkowym czasie gry szczególnie dobrze spisywał się DeMar DeRozan, który w sumie uzyskał 29 pkt. Jonas Valanciunas dodał 21 pkt i 12 zbiórek. Było to także 18. zwycięstwo liderów Konferencji Wschodniej w ostatnich 19 pojedynkach. W zespole pokonanych Harrison Barnes zdobył 27 pkt.

22 punkty Coreya Brewera pomogły odnieść Oklahoma City Thunder piąte z rzędu zwycięstwo - w piątek pokonali u siebie Los Angeles Clippers 121:113. Doskonały mecz rozegrał koszykarz gospodarzy Russell Westbrook, który uzyskał 22. triple-double w tym sezonie, a 101. w karierze: 16 pkt, 10 zbiórek i 11 asyst.

Wyniki i tabele:



Orlando Magic - Boston Celtics 83:92

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 120:116

Toronto Raptors - Dallas Mavericks 122:115 (po dogrywce)

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 121:113

Golden State Warriors - Sacramento Kings 93:98

Los Angeles Lakers - Miami Heat 91:92

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1.x- Toronto 52 17 .754

2.x- Boston 47 22 .681

3. Philadelphia 38 30 .559

4. New York 24 45 .348

5. Brooklyn 21 48 .304

CENTRAL DIVISION

1. Indiana 40 29 .580

2. Cleveland 39 29 .574

3. Milwaukee 36 32 .529

4. Detroit 30 38 .441

5. Chicago 24 44 .353

SOUTHEAST DIVISION

1. Washington 39 30 .565

2. Miami 37 33 .529

3. Charlotte 30 39 .435

4. Orlando 21 49 .300

5. Atlanta 20 49 .290

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Portland 42 26 .618

2. Oklahoma City 42 29 .592

3. Minnesota 40 29 .580

4. Utah 39 30 .565

5. Denver 38 31 .551

PACIFIC DIVISION

1.y-Golden State 52 17 .754

2. LA Clippers 37 31 .544

3. LA Lakers 31 38 .449

4. Sacramento 23 47 .329

5. Phoenix 19 51 .271

SOUTHWEST DIVISION

1.y-Houston 54 14 .794

2. New Orleans 39 29 .574

3. San Antonio 39 30 .565

4. Dallas 22 47 .319

5. Memphis 18 50 .265

x - zapewniony udział w play off

y - pierwsze miejsce w dywizji